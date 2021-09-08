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В подмосковном Ногинске взрыв газа разрушил часть жилого дома, двое погибли

Место происшествия. ФОТО: YURI KOCHETKOV

Два человека погибли при взрыве газа в жилом доме в подмосковном Ногинске, сообщили "Интерфаксу" на месте происшествия.

Другой информированный источник сообщил "Интерфаксу", что медики не смогли вернуть к жизни двоих пострадавших.

Помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов заявил журналистам, что шесть взрослых госпитализированы в состоянии средней тяжести, два пострадавших ребенка получают медпомощь амбулаторно.

"В результате происшествия в многоквартирном доме в Ногинске Московской области по состоянию на данный момент пострадали восемь человек, в том числе двое детей", - сказал он.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел утром в среду в панельной девятиэтажке в Ногинске. По данным МЧС, произошло обрушение стены на втором, третьем и четвертом этажах.

На место происшествия выехал губернатор Московской области Андрей Воробьев, чтобы встретиться с пострадавшими от взрыва газа в многоэтажном доме и проконтролировать ход спасательных работ.

Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин в эфире телеканала "Россия-24" (ВГТРК) сообщил, что в качестве основной версии произошедшего рассматривается взрыв бытового газа.

По факту произошедшего региональный главк Следственного комитета (СК) возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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