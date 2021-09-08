Галерея ⟩ В Таллиннский порт прибыл 323-метровый круизный лайнер
Судно MSC Seaview, принадлежащее компании MSC Cruises, пришвартовалось в Таллиннском порту. С 1 июля круизный лайнер посетил Эстонию девять раз. Судно еще зайдет в наш порт в октябре.
Судно MSC Seaview, принадлежащее компании MSC Cruises, пришвартовалось в Таллиннском порту. С 1 июля круизный лайнер посетил Эстонию девять раз. Судно еще зайдет в наш порт в октябре.
Сегодня в Старый порт прибыл 19-палубный и 323-метровый MSC Seaview. Круизный лайнер прибыл в Таллинн из Стокгольма.
Судно под мальтийским флагом было построено три года назад, его строительство обошлось в 700 миллионов евро.