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Галерея ⟩ В Таллиннский порт прибыл 323-метровый круизный лайнер

Судно MSC Seaview, принадлежащее компании MSC Cruises, пришвартовалось в Таллиннском порту. С 1 июля круизный лайнер посетил Эстонию девять раз. Судно еще зайдет в наш порт в октябре.

Сегодня в Старый порт прибыл 19-палубный и 323-метровый MSC Seaview. Круизный лайнер прибыл в Таллинн из Стокгольма.

Судно под мальтийским флагом было построено три года назад, его строительство обошлось в 700 миллионов евро.

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