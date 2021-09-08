Жители Эстонии погашают кредиты за счет средств из второй пенсионной ступени
По данным эстонских банков, только за прошлую неделю было погашено больше жилищных кредитов, чем обычно за месяц, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
По данным эстонских банков, только за прошлую неделю было погашено больше жилищных кредитов, чем обычно за месяц, передает Rus.ERR со ссылкой на "Актуальную камеру".
«Основные темы, с которыми клиенты обращались, это желание увеличить размер лимитов на банковской карточке, узнавали о возможности погашения кредита. Также на прошлой неделе мы заметили увеличение количества заявлений на получение жилищного кредита, и у наших клиентов увеличился интерес к инвестициям», - рассказала глава по продажам частного сегмента SEB Эвелин Коплимяэ.
Многие клиенты банков использовали поступившие средства для погашения потребительских кредитов с высокой процентной ставкой. Но также полученные деньги клиенты банков использовали для того, чтобы погасить жилищный кредит.
В Swedbank отметили, что если обычно в месяц закрывается 130 договоров, то только за 3 сентября были погашены около 300 жилищных кредитов.