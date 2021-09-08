Жители Эстонии погашают кредиты за счет средств из второй пенсионной ступени

«Основные темы, с которыми клиенты обращались, это желание увеличить размер лимитов на банковской карточке, узнавали о возможности погашения кредита. Также на прошлой неделе мы заметили увеличение количества заявлений на получение жилищного кредита, и у наших клиентов увеличился интерес к инвестициям», - рассказала глава по продажам частного сегмента SEB Эвелин Коплимяэ.

Многие клиенты банков использовали поступившие средства для погашения потребительских кредитов с высокой процентной ставкой. Но также полученные деньги клиенты банков использовали для того, чтобы погасить жилищный кредит.