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Битва за клиентов: люди массово уходят из Tele2 в другие сети

Tele2. ФОТО: Tairo Lutter

Из всех эстонских мобильных операторов в августе больше всего телефонных номеров потеряла компания Tele2 — 1642 номера.

Вместе с тем, сальдо движения номеров в августе было позитивным и у Telia, и у Elisa. К сети Telia присоединились 380 номеров, к сети Elisa - 1231 номер, сообщила BNS пресс-служба Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA).

Tele2 за первые восемь месяцев этого года потеряла 11 427 мобильных номеров. Telia и Elisa приобрели 757 и 10 575 номеров соответственно.

Всего в июне в другую сеть было перенесено 5336 номеров мобильных телефонов и 153 стационарных номера. Были отменены 4009 заявок на перенос мобильных номеров и 62 заявки на перенос стационарных номеров.

В прошлом году больше всего номеров потеряла Tele2, лишившаяся 5098 номеров. У Telia также был отрицательный баланс - минус 4800 номеров. У Elisa сальдо было положительным - плюс 9870 номеров.

Количество перенесенных номеров отражает передачу реальных фиксированных и мобильных номеров от одной телекоммуникационной компании к другой. Количество перенесенных номеров не имеет прямого отношения к общему количеству клиентов, которые присоединились или покинули телекоммуникационную компанию, потому что у одного клиента может быть несколько номеров, но при этом один договор о присоединении.

Также статистика переноса номеров не отражает использования телефонных карт или изменений в общем количестве клиентов телекоммуникационных компаний из-за заключения новых договоров и расторжения старых.

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