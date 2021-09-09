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Жители Эстонии активно завозят коронавирус из-за границы

Covid-справка в телефоне. ФОТО: Eero Vabamägi

На прошлой неделе в Эстонии выявили 103 привезенных из-за границы случая заражения коронавирусом, что составило 4,4% от общего количества заражений за неделю, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, завезенные случаи заражения на прошлой неделе были связаны с поездками в 20 стран. Больше всего привозных случаев было из Финляндии, Турции и России.

Всего на прошлой неделе в Эстонию прибыло около 17 000 человек, заполнивших на границе специальную анкету. Из них 2400 приехали из Латвии, 2390 из России, примерно по 1300 из Турции и Германии.

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