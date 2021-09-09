Диагноз COVID-19 поставлен 467 жителям Эстонии, двое скончались

По состоянию на утро 9 сентября 125 человек нуждаются в стационарном лечении из-за симптоматического COVID-19. Всего в больнице 151 пациент, инфицированный коронавирусом, из которых 121 (80,1%) не были вакцинированы, а 30 (19,9%) прошли курс вакцинации.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 377,06 случая на 100 000 жителей. За сутки скончались два инфицированных коронавирусом человека: мужчина в возрасте 73 лет и 87-летняя женщина. С начала пандемии в Эстонии скончались 1307 пациентов с коронавирусом.

За сутки было введено 3397 доз вакцины. В общей сложности в Эстонии введено 1 298 803 доз. Охват вакцинации взрослого населения хотя бы одной дозой составляет 65,2%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).