Споры между собственниками квартир и квартирными товариществами хотят решать на государственном уровне

«Город Таллинн является крупнейшей административной единицей Эстонии как по числу жителей, так и количеству квартирных товариществ, — сказала вице-мэр Эха Вырк. — По данным коммерческого регистра, в Таллинне насчитывается более 6200 квартирных товариществ. Особенностью Таллинна является и район Ласнамяэ, в котором созданы очень крупные товарищества (например, КТ «Масти», насчитывающее 17 домов с 1675 жилыми помещениями).

Поэтому темы, связанные с квартирными товариществами, напрямую касаются очень большого количества людей. Часто между владельцами квартир и квартирными товариществами возникают споры, разрешить которые стороны не могут, а возможности города в разрешении проблем ограничены.

Поэтому мы представим правительству ЭР предложение разработать закон о разрешении споров в квартирных товариществах, что дало бы возможность местному самоуправлению создать примирительный орган».

Сейчас для разрешения разногласий между квартирным товариществом и членами КТ имеется две юридических возможности – разрешение споров в установленном Гражданским процессуальным кодексом порядке или же внесудебное консультирование в порядке, предусмотренном Законом о примирительном производстве.

Первая возможность является затратной как финансово, так и по времени. Вторая предполагает желание и согласие обеих сторон решить спор путем примирения. Комиссия по найму жилья также не может помочь, поскольку в ее компетенции разрешение споров между собственником квартиры и нанимателем.

Как сказала Эха Вырк, для столичных собственников квартир и квартирных товариществ в инфозале столичной мэрии более десяти лет оказывается услуга бесплатных консультаций, в 2019 году консультативный центр был открыт и в Ласнамяэ. За первые шесть месяцев этого года в центры за советом обратились 676 человек.

Вопросы, с которыми в этом году обращались наиболее часто, в основном были связаны с практическим применением положений вступившего в силу 1 января 2018 года Закона о квартирной собственности и квартирных товариществах. У членов правления квартирных товариществ есть возможность дважды в календарный месяц получить консультацию и у юриста отдела жилья и квартирных товариществ Таллиннского департамента городского имущества.

«В прошлом году распоряжением горуправы была сформирована временная комиссия по квартирным товариществам, целью которой стало разрешение споров между товариществами и их членами, а также повышение эффективности работы городских учреждений в производствах, связанных с квартирными товариществами, — добавила Вырк. – Комиссия приступила к работе в июне 2020 года и до настоящего момента получила свыше 65 обращений. Мы можем быть довольны тем, что с привлечением комиссии были разрешены проблемы некоторых столичных собственников квартир или товариществ».

Все вышеизложенное, по словам вице-мэра, подтверждает то, что собственники квартир и члены правления квартирных товариществ нуждаются во внесудебном органе, который будет разрешать проблемы, связанные с управлением общей собственностью и управлением квартирным товариществом без серьезных затрат и с меньшими временными затратами – если сравнивать с судебным производством. Орган, занимающийся разрешением споров между собственниками квартир и квартирными товариществами, мог бы стать альтернативой суду - так же, как комиссия по трудовым спорам или комиссия по найму жилья.

Действующие сейчас правовые рамки не дают единице местного самоуправления возможности создания примирительного органа, который занимался бы решением споров, связанных с собственниками квартир или квартирными товариществами, расположенными на ее административной территории.