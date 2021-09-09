Споры между собственниками квартир и квартирными товариществами хотят решать на государственном уровне
Таллиннская горуправа представила в Городское собрание для дальнейшей передачи в правительство ЭР предложение принять в работу законопроект, касающийся разрешения споров в квартирных товариществах. Суть предложения - создать для государства или единицы местного самоуправления возможность формирования примирительного органа для разрешения споров между собственниками квартир и квартирными товариществами.