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  • Ныммеская жемчужина: многократно награжденный и титулованный особняк ищет покупателя

Фото ⟩ Ныммеская жемчужина: многократно награжденный и титулованный особняк ищет покупателя

ФОТО: KV.EE

Выставлен на продажу один из самых необычных и привлекательных частных домов Таллинна, передает Kodustiil.

Вилла, удостоенная нескольких архитектурных наград, а также высокого титула «Дом года» в 2014 году, расположена вдали от городского шума. Дом с классом энергопотребления «С» стоит на земельном участке площадью 1300 м2 кв.м. За недвижимость планируют получить 2,2 млн евро.

ФОТО: KV.EE

Автор проекта современного особняка - известный архитектор Мартин Аунин. К созданию интерьера приложила свои золотые руки дизайнер Кайре Кемп Тишлер.  

ФОТО: KV.EE

Общая площадь дома, построенного в 2010 году из белого монолитного бетона, составляет 392 м2. На первом этаже светлого и стильного дома расположены кабинет, гостевая комната, гостиная, кухня, сауна и предбанник. Из гостиной есть выход на террасу с прекрасным видом. На втором этаже находятся библиотека, три спальни и две ванные. 

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на портале недвижимости KV.EE.

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