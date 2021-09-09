Фото ⟩ Ныммеская жемчужина: многократно награжденный и титулованный особняк ищет покупателя

Вилла, удостоенная нескольких архитектурных наград, а также высокого титула «Дом года» в 2014 году, расположена вдали от городского шума. Дом с классом энергопотребления «С» стоит на земельном участке площадью 1300 м2 кв.м. За недвижимость планируют получить 2,2 млн евро.

Общая площадь дома, построенного в 2010 году из белого монолитного бетона, составляет 392 м2. На первом этаже светлого и стильного дома расположены кабинет, гостевая комната, гостиная, кухня, сауна и предбанник. Из гостиной есть выход на террасу с прекрасным видом. На втором этаже находятся библиотека, три спальни и две ванные.