В отборочном матче ЧМ сборная Эстонии на выезде сыграла вничью с Уэльсом

На 38-й минуте был хороший момент у сборной Эстонии - Маттиас Кяйт пробил в перекладину.

Во втором тайме шансы отличиться имели уже валлийцы, но опасные удары Гарета Бейла, Тайлера Робертса и Джо Аллена мастерски парировал Карл Якоб Хейн. Еще один раз Бейл попал в штангу.

Под занавес поединка два неприятных для вратаря валлийцев удара нанес Константин Васильев, а в добавленное время хорошо пробил и Власий Синявский, но на табло в Кардиффе так и остались гореть нули.

В другой встрече группы Е сборная Бельгии в гостях (матч прошел в российской Казани) одолела белорусов со счетом 1:0.

Турнирная таблица: 1. Бельгия 16 очков (6 матчей), 2. Чехия 7 (5), 3. Уэльс 7 (4), 4. Беларусь 3 (5), 5. Эстония 1 (4).