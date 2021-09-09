Картина дня: опасная посуда, исследование парома "Эстония" и третья дозы вакцины
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 сентября.
По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, в некоторых уездах Эстонии высокие показатели вакцинации помогли сократить количество людей, нуждающихся в стационарном лечении, в то время как все еще есть регионы, где вакцинированных меньше и количество нуждающихся в стационарном лечении начало расти. Читать далее...
Многие жители Эстонии уже нашли или могут найти в своем почтовом ящике долговое требование за выписанный за границей много лет назад штраф за парковку, вместе с платой за обслуживание от коллекторской компании. Читать далее...
Казалось бы, с появлением смартфонов и полезных приложений наша жизнь должна становиться проще. В большинстве случаев именно так и происходит, но, как показывает опыт эстонских автомобилистов, в некоторых ситуациях что-то может пойти не так. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5402 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 467. Читать далее...
При выращивании огурцов использовалось запрещенное в Европе вещество, сообщил во вторник Департамент сельского хозяйства и продовольствия. И департамент, и производитель утверждают, что ошибка была скорее морального характера, и огурцы Луунья по-прежнему можно есть, поскольку они не угрожают чьему-либо здоровью. Агроном AS Grüne Fee Eesti остался без лицензии. Читать далее...
Из всех эстонских мобильных операторов в августе больше всего телефонных номеров потеряла компания Tele2 — 1642 номера. Читать далее...
По информации Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в Эстонии продается запрещенная посуда из бамбукового пластика, который при соприкосновении с пищей выделяет в нее ядовитые частицы, при долгом использовании вызывающие онкологические заболевания. Читать далее...
Пандемия коронавируса оказала среди прочего сильное влияние на автомобильный рынок, и, хотя спрос сейчас восстановился, нехватка компонентов машин и логистические проблемы никуда не исчезли. За счет этого ожидание нового автомобиля может затянуться до полугода. Читать далее...
Начинающаяся через девять дней экспедиция к останкам парома «Эстония», организованная по частной инициативе, исследует и внутреннюю часть затонувшего судна, сказал вчера в передаче «Otse Eloga» бывший руководитель комиссии, изучавшей причины гибели парома, а теперь активист частного исследования Маргус Курм. Читать далее...
Таллиннская горуправа представила в Городское собрание для дальнейшей передачи в правительство ЭР предложение принять в работу законопроект, касающийся разрешения споров в квартирных товариществах. Суть предложения - создать для государства или единицы местного самоуправления возможность формирования примирительного органа для разрешения споров между собственниками квартир и квартирными товариществами. Читать далее...
Прошедшие выборы президента Эстонской Республики явились прекрасной иллюстрацией того, в каком положении находится страна и что в ней происходит. Прерванный полет уходящего президента стал подтверждением того, что лететь Эстония никуда не собирается. Читать далее...
Десять лет назад Министерство социальных дел установило новые требования к тому, как должно выглядеть дошкольное питание. При этом в каждый детский сад волен сам решать, на какую сумму дети будут получать необходимое количество еды и питательных веществ. Читать далее...
Сааремааская гимназия, открывшаяся этой осенью, еще в начале учебного года отправила некоторых учеников в изоляцию, так как у одного из учащегося десятых классов был обнаружен коронавирус. Читать далее...
Журналисты передачи «Очевидец» канала ЭТВ совершили с Аларом Карисом интересный поход, проведя с ним решающие часы президентской гонки. Посмотрим и мы, что еще не избранный президент думал о происходящем и рассказал о своей жизни. Читать далее...