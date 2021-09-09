Картина дня: опасная посуда, исследование парома "Эстония" и третья дозы вакцины

Пресс-конференция 〉 Кийк: третью дозу вакцины в Эстонии начнут вводить в октябре

По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, в некоторых уездах Эстонии высокие показатели вакцинации помогли сократить количество людей, нуждающихся в стационарном лечении, в то время как все еще есть регионы, где вакцинированных меньше и количество нуждающихся в стационарном лечении начало расти. Читать далее...

Полученный за границей парковочный штраф может найти должника и годы спустя

Многие жители Эстонии уже нашли или могут найти в своем почтовом ящике долговое требование за выписанный за границей много лет назад штраф за парковку, вместе с платой за обслуживание от коллекторской компании. Читать далее...

«Деньги сами снимаются»: пользователи популярного парковочного приложения столкнулись с неожиданными проблемами

Казалось бы, с появлением смартфонов и полезных приложений наша жизнь должна становиться проще. В большинстве случаев именно так и происходит, но, как показывает опыт эстонских автомобилистов, в некоторых ситуациях что-то может пойти не так. Читать далее...

Диагноз COVID-19 поставлен 467 жителям Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5402 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 467. Читать далее...

Запрещенное вещество испортило репутацию огурцов Luunja

При выращивании огурцов использовалось запрещенное в Европе вещество, сообщил во вторник Департамент сельского хозяйства и продовольствия. И департамент, и производитель утверждают, что ошибка была скорее морального характера, и огурцы Луунья по-прежнему можно есть, поскольку они не угрожают чьему-либо здоровью. Агроном AS Grüne Fee Eesti остался без лицензии. Читать далее...

Битва за клиентов: люди массово уходят из Tele2 в другие сети

Из всех эстонских мобильных операторов в августе больше всего телефонных номеров потеряла компания Tele2 — 1642 номера. Читать далее...

В Эстонии продается вызывающая рак посуда из бамбукового пластика

По информации Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в Эстонии продается запрещенная посуда из бамбукового пластика, который при соприкосновении с пищей выделяет в нее ядовитые частицы, при долгом использовании вызывающие онкологические заболевания. Читать далее...

Покупатели новых автомобилей должны быть готовы к длинным очередям

Пандемия коронавируса оказала среди прочего сильное влияние на автомобильный рынок, и, хотя спрос сейчас восстановился, нехватка компонентов машин и логистические проблемы никуда не исчезли. За счет этого ожидание нового автомобиля может затянуться до полугода. Читать далее...

Вторую группу исследователей интересует внутренняя часть остова

Начинающаяся через девять дней экспедиция к останкам парома «Эстония», организованная по частной инициативе, исследует и внутреннюю часть затонувшего судна, сказал вчера в передаче «Otse Eloga» бывший руководитель комиссии, изучавшей причины гибели парома, а теперь активист частного исследования Маргус Курм. Читать далее...