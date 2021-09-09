Картина дня: опасная посуда, третья дозы вакцины и Таллинн - зеленая столица Европы
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 9 сентября.
По словам министра здоровья и труда Танеля Кийка, в некоторых уездах Эстонии высокие показатели вакцинации помогли сократить количество людей, нуждающихся в стационарном лечении, в то время как все еще есть регионы, где вакцинированных меньше и количество нуждающихся в стационарном лечении начало расти. Читать далее...
Сегодня, 9 сентября, Таллинн получил высокое признание Европейской комиссии - титул «Зеленая столица Европы 2023». Таллинн претендовал на этот титул и в 2022 году, но тогда победа досталась французскому Греноблю. Читать далее...
Многие жители Эстонии уже нашли или могут найти в своем почтовом ящике долговое требование за выписанный за границей много лет назад штраф за парковку, вместе с платой за обслуживание от коллекторской компании. Читать далее...
Казалось бы, с появлением смартфонов и полезных приложений наша жизнь должна становиться проще. В большинстве случаев именно так и происходит, но, как показывает опыт эстонских автомобилистов, в некоторых ситуациях что-то может пойти не так. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 5402 теста на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 467. Читать далее...
С появлением в нашей жизни ковид-сертификатов стали множиться и связанные с ним вопросы, на которую зачастую сложно сразу найти ответ. Где скачать ковид-сертификат и что делать тем, кто скачать его не может, сколько действует сертификат, полгода или год? Мы собрали ответы на эти и другие насущные вопросы. Читать далее...
Вчера глава Eesti Energia Хандо Суттер посоветовал потребителям в договорах зафиксировать на более длительный срок цены на электроэнергию. Мы решили узнать, поможет ли это сэкономить деньги при больших колебаниях цен на рынке электроэнергии. Читать далее...
При выращивании огурцов использовалось запрещенное в Европе вещество, сообщил во вторник Департамент сельского хозяйства и продовольствия. И департамент, и производитель утверждают, что ошибка была скорее морального характера, и огурцы Луунья по-прежнему можно есть, поскольку они не угрожают чьему-либо здоровью. Агроном AS Grüne Fee Eesti остался без лицензии. Читать далее...
Правительство дополнило ковид-регуляцию и сделало исключение для людей, у которых стойкие противопоказания к вакцинации. По решению врача, этим людям будет предоставлено бесплатное тестирование для получения ковид-сертификата. Читать далее...
Из всех эстонских мобильных операторов в августе больше всего телефонных номеров потеряла компания Tele2 — 1642 номера. Читать далее...
В среду 32-летний мужчина, накануне сдавший положительный тест на коронавирус, пытался попасть в самолет на рейс из Таллинна в Лондон. Читать далее...
По информации Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в Эстонии продается запрещенная посуда из бамбукового пластика, который при соприкосновении с пищей выделяет в нее ядовитые частицы, при долгом использовании вызывающие онкологические заболевания. Читать далее...
Поскольку в установленные сроки никаких ходатайств по уголовному делу ни от Майлис Репс, ни от ее защитников не поступило, прокуратура хочет потребовать лишения Репс депутатской неприкосновенности. Читать далее...
Пандемия коронавируса оказала среди прочего сильное влияние на автомобильный рынок, и, хотя спрос сейчас восстановился, нехватка компонентов машин и логистические проблемы никуда не исчезли. За счет этого ожидание нового автомобиля может затянуться до полугода. Читать далее...
Начинающаяся через девять дней экспедиция к останкам парома «Эстония», организованная по частной инициативе, исследует и внутреннюю часть затонувшего судна, сказал вчера в передаче «Otse Eloga» бывший руководитель комиссии, изучавшей причины гибели парома, а теперь активист частного исследования Маргус Курм. Читать далее...
Таллиннская горуправа представила в Городское собрание для дальнейшей передачи в правительство ЭР предложение принять в работу законопроект, касающийся разрешения споров в квартирных товариществах. Суть предложения - создать для государства или единицы местного самоуправления возможность формирования примирительного органа для разрешения споров между собственниками квартир и квартирными товариществами. Читать далее...
Прошедшие выборы президента Эстонской Республики явились прекрасной иллюстрацией того, в каком положении находится страна и что в ней происходит. Прерванный полет уходящего президента стал подтверждением того, что лететь Эстония никуда не собирается. Читать далее...
Десять лет назад Министерство социальных дел установило новые требования к тому, как должно выглядеть дошкольное питание. При этом в каждый детский сад волен сам решать, на какую сумму дети будут получать необходимое количество еды и питательных веществ. Читать далее...
Сааремааская гимназия, открывшаяся этой осенью, еще в начале учебного года отправила некоторых учеников в изоляцию, так как у одного из учащегося десятых классов был обнаружен коронавирус. Читать далее...
Журналисты передачи «Очевидец» канала ЭТВ совершили с Аларом Карисом интересный поход, проведя с ним решающие часы президентской гонки. Посмотрим и мы, что еще не избранный президент думал о происходящем и рассказал о своей жизни. Читать далее...