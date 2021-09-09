Картина дня: опасная посуда, третья дозы вакцины и Таллинн - зеленая столица Европы

Битва за клиентов: люди массово уходят из Tele2 в другие сети

Из всех эстонских мобильных операторов в августе больше всего телефонных номеров потеряла компания Tele2 — 1642 номера. Читать далее...

Коронапозитивного человека не пустили в самолет

В среду 32-летний мужчина, накануне сдавший положительный тест на коронавирус, пытался попасть в самолет на рейс из Таллинна в Лондон. Читать далее...

В Эстонии продается вызывающая рак посуда из бамбукового пластика

По информации Департамента сельского хозяйства и продовольствия (PTA), в Эстонии продается запрещенная посуда из бамбукового пластика, который при соприкосновении с пищей выделяет в нее ядовитые частицы, при долгом использовании вызывающие онкологические заболевания. Читать далее...

Прокуратура хочет лишить Майлис Репс депутатской неприкосновенности

Поскольку в установленные сроки никаких ходатайств по уголовному делу ни от Майлис Репс, ни от ее защитников не поступило, прокуратура хочет потребовать лишения Репс депутатской неприкосновенности. Читать далее...

Покупатели новых автомобилей должны быть готовы к длинным очередям

Пандемия коронавируса оказала среди прочего сильное влияние на автомобильный рынок, и, хотя спрос сейчас восстановился, нехватка компонентов машин и логистические проблемы никуда не исчезли. За счет этого ожидание нового автомобиля может затянуться до полугода. Читать далее...

Вторую группу исследователей интересует внутренняя часть остова

Начинающаяся через девять дней экспедиция к останкам парома «Эстония», организованная по частной инициативе, исследует и внутреннюю часть затонувшего судна, сказал вчера в передаче «Otse Eloga» бывший руководитель комиссии, изучавшей причины гибели парома, а теперь активист частного исследования Маргус Курм. Читать далее...

Споры между собственниками квартир и квартирными товариществами хотят решать на государственном уровне

Таллиннская горуправа представила в Городское собрание для дальнейшей передачи в правительство ЭР предложение принять в работу законопроект, касающийся разрешения споров в квартирных товариществах. Суть предложения - создать для государства или единицы местного самоуправления возможность формирования примирительного органа для разрешения споров между собственниками квартир и квартирными товариществами. Читать далее...

Вряд ли президенту захочется выглядеть мямлей

Прошедшие выборы президента Эстонской Республики явились прекрасной иллюстрацией того, в каком положении находится страна и что в ней происходит. Прерванный полет уходящего президента стал подтверждением того, что лететь Эстония никуда не собирается. Читать далее...

Цены на питание в детсадах порой могут различаться на четверть. Почему?

Десять лет назад Министерство социальных дел установило новые требования к тому, как должно выглядеть дошкольное питание. При этом в каждый детский сад волен сам решать, на какую сумму дети будут получать необходимое количество еды и питательных веществ. Читать далее...

Коронавирус попал в очередную школу: часть учеников отправлена в изоляцию

Сааремааская гимназия, открывшаяся этой осенью, еще в начале учебного года отправила некоторых учеников в изоляцию, так как у одного из учащегося десятых классов был обнаружен коронавирус. Читать далее...

С Карисом за кулисами президентских выборов: поступали и угрозы – обещали пулю и многое другое