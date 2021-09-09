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Квартира или земельный участок? Как инвестировать, чтобы не прогадать

Дом, квартира или земельный участок? Во что инвестировать? Снимок иллюстративный. ФОТО: 5033757

Считается, что недвижимость - всегда хорошее вложение. В какой вид недвижимости рекомендуют инвестировать эксперты, выяснил Kodustiil.

Маклер бюро недвижимости Skanton Яна Павленко по возможности инвестировала бы в однокомнатную или двухкомнатную квартиру в новом жилом районе, с низкими инвестиционными расходами и долгосрочной рентабельностью.

А вот член правления LVM kinnisvara Ингмар Саксинг считает, что сегодня самый высокий потенциал роста и низкий входной барьер имеет рынок земельных участков под жилую застройку.

«Получившие деньги из пенсионных фондов ищут не только квартиры, но и землю с правом застройки и ценовым диапазоном от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Квартира или дом приносят доход от аренды, зато земельный участок невозможно ухудшить. Если не ошибиться в выборе, потенциал роста может быть хорошим», — убежден он.

Маклер Uus Maa Кетлин Юндас также считает перспективной покупку свободного от ограничений земельного участка с хорошим доступом. «Участок земли — это то, с чем нельзя ошибиться. Участок со временем больше или меньше не станет, — отмечает она. — Если есть желание вложить деньги, но, например, нет опыта работы с акциями или криптовалютой, тогда вложение в недвижимость, несомненно, хороший выбор».

Эксперт по недвижимости Тыну Тоомпарк рекомендует инвестировать в недвижимость в своем регионе. Будучи волком, не убегающим далеко от своего логова, в поисках объекта для инвестиций он не рассматривал недвижимость за пределами Харьюмаа. По мнению Тоомпарка, объект, находящийся недалеко от места жительства инвестора, легче сдавать внаем. Да и присматривать за ним тоже проще.

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