Квартира или земельный участок? Как инвестировать, чтобы не прогадать

Маклер бюро недвижимости Skanton Яна Павленко по возможности инвестировала бы в однокомнатную или двухкомнатную квартиру в новом жилом районе, с низкими инвестиционными расходами и долгосрочной рентабельностью.

А вот член правления LVM kinnisvara Ингмар Саксинг считает, что сегодня самый высокий потенциал роста и низкий входной барьер имеет рынок земельных участков под жилую застройку.

«Получившие деньги из пенсионных фондов ищут не только квартиры, но и землю с правом застройки и ценовым диапазоном от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч. Квартира или дом приносят доход от аренды, зато земельный участок невозможно ухудшить. Если не ошибиться в выборе, потенциал роста может быть хорошим», — убежден он.

Маклер Uus Maa Кетлин Юндас также считает перспективной покупку свободного от ограничений земельного участка с хорошим доступом. «Участок земли — это то, с чем нельзя ошибиться. Участок со временем больше или меньше не станет, — отмечает она. — Если есть желание вложить деньги, но, например, нет опыта работы с акциями или криптовалютой, тогда вложение в недвижимость, несомненно, хороший выбор».