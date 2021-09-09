В таллиннском Тоомпарке вместе старого киоска появится современный павильон

«Я очень рада, что территория вокруг Старого города становится еще красивее. Киоск на улице Нунне, который в течение многих лет верно служил направляющимся в Старый город таллиннцам, значительно износился. Вместо отжившего свое время киоска будет построен современный вместительный павильон, где каждый сможет подкрепиться вкусными закусками и горячим кофе», - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.

Последний день работы киоска был в прошлую субботу. В воскресенье он был закрыт и начались подготовительные работы для сноса. Сегодня начался снос. Новый павильон планируется открыть 15 ноября 2021 года.