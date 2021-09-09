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Коронапозитивного человека не пустили в самолет

Таллиннский аэропорт. ФОТО: Remo Tõnismäe

В среду 32-летний мужчина, накануне сдавший положительный тест на коронавирус, пытался попасть в самолет на рейс из Таллинна в Лондон.

В аэропорту выяснилось, что у пассажира имеется действующая обязанность по нахождению в карантине. Работники связались по телефону с Департаментом здоровья и фирмой Synlab, которые подтвердили, что 7 сентября он получил положительный результат теста.

В интересах здоровья других пассажиров в самолет его не пустили и отправили домой.

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