В Суэцком канале сел на мель танкер: судоходство приостановлено

По данным агентства, во время следования конвоя судов из Порт-Саида в направлении Суэца на 54-м км пути на мель сел следовавший под флагом Панамы танкер. В результате движение по водной магистрали с севера на юг приостановлено.

Руководство канала оперативно организовало работы по его снятию танкера с мели. В настоящее время ведутся работы по возобновлению судоходства по Суэцкому каналу. Прохода ждут четыре судна.