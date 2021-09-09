Банк SEB в эти выходные переходит на новый веб-сайт

Страница входа в интернет-банк SEB и сам интернет-банк останутся прежними. Во время перехода клиенты смогут пользоваться услугами SEB бесперебойно, сообщил банк в пресс-релизе.

«При создании нового сайта нашей главной задачей было обновление контента исходя из потребностей наших клиентов. Мы тщательно проанализировали содержание старого сайта и опросили более 100 клиентов, чтобы понять, какие моменты требуют улучшения. Исходя из этого мы приняли решение, что должно быть на сайте, а какую информацию можно убрать. Результат — удобный для пользователя дизайн и новая система навигации, которая позволяет каждому найти нужную информацию за считанные секунды», — прокомментировал руководитель отдела маркетинга и связей с общественностью SEB Eesti Сильвер Воху.

Поскольку страница входа в интернет-банк SEB и сам интернет-банк остались прежними, при входе в интернет-банк клиенты не заметят никакой разницы.

Во время перехода, т. е. в ночь с пятницы на субботу 11 сентября, с 3:00 до 3:15 утра, в течение 15 минут клиенты будут видеть страницу, информирующую об обновлении сайта, и ссылку на онлайн-банк. Никаких других перебоев для клиентов не будет.

Новый веб-сайт не только ориентирован на клиента, но и построен на новой современной платформе, а актуальные меры безопасности делают обновленный веб-сайт SEB более надежным.