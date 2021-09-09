Русский театр Эстонии едет с гастролями в Нарву

19 сентября в 18:00 на сцене концертного зала «Женева» будет представлена детективная драма «Визит инспектора» (режиссер – Филипп Лось).

В доме успешного предпринимателя Артура Берлинга члены семьи собрались отметить счастливое событие: помолвку дочери Шейлы. Торжество прерывает визит загадочного незнакомца, назвавшего себя Инспектором. Он расследует самоубийство молодой девушки. Но как с этой трагедией связана семья Берлингов? Возможно, произошла ошибка? И откуда взялся этот Инспектор?

В этой истории много вопросов и не меньше противоречивых ответов. И только потревоженное чувство совести может подсказать, какие из них верны.

21 сентября в 19:00 на сцене Vaba Lava Narva состоится спектакль «МРОЖЕК» (режиссеры – В. Марвин, Д. Косяков).

«МРОЖЕК» – спектакль-диптих, состоящий из двух одноактных пьес «В открытом море» и «Кáроль». Обе пьесы – попытка автора проанализировать поведение человека перед лицом опасности.

Троим героям пьесы «В открытом море» после кораблекрушения удается уцелеть на небольшом плоту. Вскоре они обнаруживают, что запасы провизии подошли к концу. Значит, чтобы спастись придётся съесть одного из них. Но кто согласится принести себя в жертву?

В пьесе «Кáроль» на прием к доктору окулисту приходят безобидные с виду дедушка с внуком. Вот только они с оружием и ищут некоего Кароля. И доктор должен им в этом помочь. Но как? Тем более, что доктор, возможно, и является тем самым Каролем.

В стремлении найти выход герои каждой из этих историй доходят ad absurdum («до абсурда» - lat.) И чем более комично и абсурдно развиваются события, тем более реальной и жуткой становится действительность.

Билеты в продаже во всех пунктах Piletilevi и кассах города.

NB! Для зрителей старше 18 лет вход на спектакль только при наличии паспорта вакцинации, справки о перенесенном заболевании или отрицательном результате тестирования.

Тестирование можно пройти в фойе за 2 часа до начала мероприятия. Для этого при покупке билета в кассе театра, на сайте театра и в кассах Piletilevi необходимо приобрести тест, который будет сделан непосредственно перед мероприятием. Стоимость теста 9.90 евро.