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Тяжелая авария на шоссе в Латвии: семь пострадавших, шоссе перекрыто

ФОТО: LVC

Семь человек пострадали в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Вентспилсском шоссе перед Пуре, Латвия, в направлении из Тукумса, пишет Rus.TVNET.

Один человек получил несколько телесных повреждений и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Пять пострадавших доставлены в больницу в средне-тяжелом состоянии.

Из-за аварии на данный момент шоссе перекрыто.

Представитель Тукумского отделения Госполиции Даце Калниня сообщила LETA, что авария произошла на 82-м километре Вентспилсского шоссе, где столкнулись четыре автомобиля.

Она рассказала, что в результате аварии автомобиль BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. При столкновении грузовик перевернулся и упал на автомобиль Opel. В столкновении пострадал и Volkswagen Caddy.

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