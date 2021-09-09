Тяжелая авария на шоссе в Латвии: семь пострадавших, шоссе перекрыто
Семь человек пострадали в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Вентспилсском шоссе перед Пуре, Латвия, в направлении из Тукумса, пишет Rus.TVNET.
Семь человек пострадали в результате серьезного дорожно-транспортного происшествия на Вентспилсском шоссе перед Пуре, Латвия, в направлении из Тукумса, пишет Rus.TVNET.
❗️Negadījuma vietā uz Ventspils šosejas pirms Pūres (A10, 82. km) satiksme daļēji atjaunota pa vienu joslu. https://t.co/gK3WAw52Zz— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) September 9, 2021
Один человек получил несколько телесных повреждений и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Пять пострадавших доставлены в больницу в средне-тяжелом состоянии.
Из-за аварии на данный момент шоссе перекрыто.
Представитель Тукумского отделения Госполиции Даце Калниня сообщила LETA, что авария произошла на 82-м километре Вентспилсского шоссе, где столкнулись четыре автомобиля.
Она рассказала, что в результате аварии автомобиль BMW выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком. При столкновении грузовик перевернулся и упал на автомобиль Opel. В столкновении пострадал и Volkswagen Caddy.