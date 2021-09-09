Тяжелая авария на шоссе в Латвии: семь пострадавших, шоссе перекрыто

❗️Negadījuma vietā uz Ventspils šosejas pirms Pūres (A10, 82. km) satiksme daļēji atjaunota pa vienu joslu. https://t.co/gK3WAw52Zz — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) September 9, 2021

Один человек получил несколько телесных повреждений и в тяжелом состоянии был доставлен в больницу. Пять пострадавших доставлены в больницу в средне-тяжелом состоянии.

Из-за аварии на данный момент шоссе перекрыто.

Представитель Тукумского отделения Госполиции Даце Калниня сообщила LETA, что авария произошла на 82-м километре Вентспилсского шоссе, где столкнулись четыре автомобиля.