Трудовая миграция упростится: финское правительство договорилось о бюджете на 2022 год

Правительство Финляндии намерено инвестировать в экологически чистые энергетические системы, в научные исследования, технологические разработки и инновации. Кроме того, власти снизят налоги на электромобили и тепловые насосы. С начала 2023 года в обращение будет введен новый налог на горнодобывающую деятельность. Также будет гарантировано увеличение финансирования полиции.

Также было объявлено, что кабинет министров готов повысить квоты на прием беженцев. Сейчас ежегодная квота составляет 1050 человек.