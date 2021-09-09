Трудовая миграция упростится: финское правительство договорилось о бюджете на 2022 год
Сегодня, 9 сентября, правительство Финляндии представило результат растянувшихся на три дня бюджетных переговоров, пишет Yle.
Сегодня, 9 сентября, правительство Финляндии представило результат растянувшихся на три дня бюджетных переговоров, пишет Yle.
Правительство Финляндии намерено инвестировать в экологически чистые энергетические системы, в научные исследования, технологические разработки и инновации. Кроме того, власти снизят налоги на электромобили и тепловые насосы. С начала 2023 года в обращение будет введен новый налог на горнодобывающую деятельность. Также будет гарантировано увеличение финансирования полиции.
Также было объявлено, что кабинет министров готов повысить квоты на прием беженцев. Сейчас ежегодная квота составляет 1050 человек.
Кабинет министров хочет упростить трудовую миграцию, а также занятость студентов. Высококвалифицированным иностранцам и их семьям разрешение на пребывание и работу планируется выдавать в течение двух недель. Для этого Миграционной службе будут выделены отдельные средства. Кроме того, власти обещают ускорить процесс признания полученного в других странах образования.