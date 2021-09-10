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  • Партия реформ и «Ээсти 200»: мы поставим крест на велосипедных проектах Таллинна
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Партия реформ и «Ээсти 200»: мы поставим крест на велосипедных проектах Таллинна
Криштафович vs Лувищук

  • Криштафович: хватит принимать решения в одной партийной конторе
  • Лувищук: финансирование Ласнамяэ вызывает много вопросов
  • Криштафович: бесплатный транспорт в столице оправдал себя
  • Лувищук: мы хотим децентрализовать управление Таллинном
  • Криштафович: городскую пропаганду прекратить и отдать деньги пенсионерам!

Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees представители Партии реформ и «Ээсти 200», которых нередко упрекают в сходстве программ и позиций.

В прямом эфире встретились общественный деятель Евгений Криштафович, кандидат от Партии Реформ в столичном районе Пыхья-Таллинн, и финансовый эксперт Рон Лувищук, кандидат на пост старейшины Ласнамяэ от партии «Ээсти 200».

Выдержки из беседы:

– Справедливы ли упреки в том, что «Ээсти 200» – это очередной клон правых либералов? Чем «Ээсти 200» отличается от реформистов?

Рон Лувищук: – Разница состоит в том, что реформисты очень хорошо сидят на своих местах и им ничего не надо делать. И, к сожалению, фактом остается то, что два года под руководством Каи Каллас, а до этого еще два года под руководством Юри Ратаса, потеряны для Эстонии. Наша партия хочет перемен!

Годы под руководством Каллас и Ратаса потеряны для Эстонии. 

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Евгений Криштафович: – Соглашусь с тем, что Партия реформ хорошо сидит на своем месте и обязательно будет представлена в следующем Таллиннском горсобрании. А вот партия «Ээсти 200» может и не быть представлена, если не преодолеет пятипроцентный барьер. В горсобрании мы нашли бы очень много точек соприкосновения.

Считаю, что политический спектр должен быть более пестрым, нежели только картельные партии, как нас любят называть. Малые партии тоже должны быть.

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Возможно, различий между «Ээсти 200» и реформистами не так много, как между ними же и EKRE или Центристской партией, но это не означает, что политический спектр должен быть как-то зачищен. Это недемократично.

– В горсобрании реформисты и «Ээсти 200» объединятся против центристов?

Рон Лувищук: – «Ээсти 200» считает, что в Таллинне надо поменять власть.

Евгений Криштафович: – Партия реформ выходит на выборы с программой радикальной смены власти и отстранения Центристской партии от управления городом.

– Кандидат в мэры от «Ээсти 200» Марек Рейнаас заявил, что будет бороться с тем, что Ласнамяэ получает в пять раз больше инвестиций, чем другие районы. Как с такими лозунгами претендовать на пост старейшины Ласнамяэ? Как вы объясните своим избирателям, что лишите их район инвестиций?

Рон Лувищук: – Это замечательный лозунг! Цифры взяты из официальных бюджетов Таллинна 2010–2020 гг. Размер десятилетнего бюджета Таллинна составляет 4,5 млрд евро, инвестиции – порядка 600 млн евро, при этом столичным районам достаются крохи: тот же Ласнамяэ ежегодно получает не более 7 млн евро.

Мы хотим децентрализовать управление Таллинном, где все решения принимаются одним человеком – Михаилом Кылвартом.

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Это позволит увеличить финансирование Ласнамяэ до 79 млн евро. Заявление Рейнааса не означает, что в будущем мы станем у ласнамяэсцев что-то отбирать.

Евгений Криштафович: – Центристы понимают, что Ласнамяэ дает им много голосов и именно от этого района зависит их будущее. По этой причине делается много срочных непродуманных инфраструктурных проектов. Я за то, чтобы управление городом велось не под выборы, а регулярно, и все части города постоянно получали бы средства на развитие городской среды и социальных объектов.

Мы рассчитываем, что после выборов будет коалиционное управление городом Таллинном. Решения будут приниматься не  одной партийной конторой, а коллегиально.

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– Реформисты выходят на выборы под лозунгом «Объединенный Таллинн», все в пределах досягаемости за 15 минут. Как же освободить Таллинн от пробок?

Евгений Криштафович: – За счет развития общественного транспорта.

– Бесплатного?

Евгений Криштафович: – Да, безусловно.

Бесплатный общественный транспорт – это оправдавший себя проект. Партия реформ намерена продолжить его развитие.

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Общественный транспорт должен стать более чистым, удобным и перейти на более разумное расписание. Кроме того, должны появиться новые трамвайные линии. Это позволит разгрузить транспортную сеть и уменьшить количество автомобилей.

– А как водителей заставить пересесть на общественный транспорт? Поставить шлагбаум на въезд в центр города?

Евгений Криштафович: – Если ничего больше не делать, придется так и поступить. Автомобилизация Таллинна растет гигантскими темпами, на одного жителя – в два раза больше автомобилей, чем в Хельсинки.

– А кто защитит права автомобилистов? Или с ними можно больше не считаться?

Евгений Криштафович: – С правами всех участников движения необходимо считаться. Но если схема общественного транспорта нелогична, люди вынуждены везти своих детей в школы на личных автомобилях.

– Как можно решить проблемы пробок в контексте зеленого поворота?

Рон Лувищук: – Я три года назад отказался от одной машины в семье в пользу такси или общественного транспорта. Согласен с Евгением, что надо развивать общественный транспорт.

За последние 40 лет в Таллинне проложили только 1,5 км трамвайных рельсов – от торгового центра T1 до аэропорта.

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Непонятно, почему крупные планы центристов по развитию трамвайной сети не осуществляются.

Евгений Криштафович: – Люди все больше предпочитают легкий скоростной транспорт. Для самокатов необходима выделенная инфраструктура и вовсе не те красные дорожки, которыми пестрит весь город.

– Вы хотите отказаться от красных велодорожек или перекрасить их?

Евгений Криштафович: – Мы построим другие!

Рон Лувищук: – Это должна быть продуманная система, а не так как сейчас: из неоткуда в никуда. Не должно быть показухи.

– Вы поставите крест на всех осуществленных проектах и начнете с нуля?

Евгений Криштафович: – Да, совершенно верно. Велосипедная стратегия Таллинна не соответствует сделанному. Инфраструктура велодорожек должна быть иной: все можно сделать дешевле и эффективнее. Не надо изобретать велосипед, есть прекрасные скандинавские примеры.

– Вы отдадите еще больше дорожного пространства в пользу велосипедов и самокатов, от которых пробки только увеличиваются?

Рон Лувищук: – Урезать ничего не придется, если строить велодорожки правильно.

– Похоже, что за автомобилистов готова вступиться только партия EKRE, которая ставит своей целью прекратить террор автомобилистов, запретить расширять зону платной парковки и понизить плату за парковку…

Евгений Криштафович: – Интересы автомобилистов защищают именно те, кто строит велодорожки. Разделение потоков повысит скорость движения автомобилей. Сейчас в Таллинне автомобильный поток движется со средней скоростью 18 км/час, так как машины стоят на светофорах, в пробках и т.д.

Нам в городе не нужны четырехполосные дороги, дублирующие друг друга, как Нарва-маантеэ и Рейди-теэ. Это глупость!

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– «Ээсти 200» обещает внедрить стратегию зеленого поворота в каждом самоуправлении. У людей возникает вопрос: поднятия цен на электричество в результате зеленого поворота недостаточно? И что дальше? Запретим бензиновые и дизельные авто? Поднимем налоги?

Рон Лувищук: – Нужна конкретная стратегия от пункта А до пункта Б. Мы можем все оставить как прежде, мол, пусть все машины так и ездят дальше, только уже со скоростью 9 км/час, или же расширять общественное пространство и предпочитать велосипед.

Евгений Криштафович: – Город не может повлиять на рост цен на электричество. Акцизы и прочее – не в его компетенции.

– Запретить въезжать в центр Таллинна на бензиновых и дизельных авто?

Евгений Криштафович: – Это сложно сделать, возможно, это даже будет противоречить Конституции.

Таллинн мог бы предоставить льготы на парковку, проезд по выделенным линиям на электромобилях.

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– Реформисты выступают за строительство туннеля Таллинн-Хельсинки. Не станет ли этот проект ласнамяэским трамваем реформистов? Центристы строили-строили трамвайные линии в Ласнамяэ, но так и не достроили…

Евгений Криштафович: – А мы достроим! Это необходимо.

Туннель – это международный проект. Боюсь, что не на четыре года. Здесь необходимо двигаться пошагово с привлечением инвестиций для исследований в акватории Балтийского моря. Это будет уникальный проект. Туннель под Ла-Маншем с ним не сравнится, он в четыре-пять раз меньше того, что планируется между Таллинном и Хельсинки.

– Реформисты обещают пенсионерам 200 евро в год на спорт. За чей счет выполнить обещание? Лишить финансирования кружки по интересам, сократить еще парочку оркестров?

Евгений Криштафович: – За счет сокращения ненужных расходов в городском бюджете. Для реализации этой идеи необходимо порядка 19 млн евро. Это достаточно большая сумма, но у нас только на городскую пропаганду уходит 3-4 миллиона.

– Газету «Столица» и все другие городские СМИ – закрыть?

Евгений Криштафович: – Да! Абсолютно всё.

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Подробнее в повторе!

Студия Postimees: Партия реформ и "Ээсти 200" – конкуренты друг другу? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja/ ФОТО: Tairo Lutter
  • Справедливы ли упреки в том, что "Ээсти 200" – очередной клон правых либералов? 
  • Кандидат в мэры от "Ээсти 200" Марек Рейнаас заявил, что будет бороться с тем, что Ласнамяэ получает в пять раз больше инвестиций, чем другие районы. Как "Ээсти 200" воплотит этот план в жизнь? 
  • Реформисты выходят на выборы под лозунгом «Объединенный Таллинн», в котором все самое необходимое будет находиться в пределах досягаемости за 15 минут. Как освободить Таллинн от пробок?
  • Как можно решить эти проблемы, внедряя стратегию зеленого поворота? Кто защитит права автомобилистов?
  • Партия реформ обещает пенсионерам 200 евро в год на спорт. За чей счет будет выполнено обещание?
  • Как увеличить число высокооплачиваемых рабочих мест? Где взять специалистов?
  • Какой поддержки не хватает предпринимателям?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja

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