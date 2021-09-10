Партия реформ и «Ээсти 200»: мы поставим крест на велосипедных проектах Таллинна

Партия реформ и «Ээсти 200»: мы поставим крест на велосипедных проектах ТаллиннаКриштафович vs Лувищук
- Криштафович: хватит принимать решения в одной партийной конторе
- Лувищук: финансирование Ласнамяэ вызывает много вопросов
- Криштафович: бесплатный транспорт в столице оправдал себя
- Лувищук: мы хотим децентрализовать управление Таллинном
- Криштафович: городскую пропаганду прекратить и отдать деньги пенсионерам!
Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees представители Партии реформ и «Ээсти 200», которых нередко упрекают в сходстве программ и позиций.