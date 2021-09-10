Партия реформ и «Ээсти 200»: мы поставим крест на велосипедных проектах Таллинна

В прямом эфире встретились общественный деятель Евгений Криштафович, кандидат от Партии Реформ в столичном районе Пыхья-Таллинн, и финансовый эксперт Рон Лувищук, кандидат на пост старейшины Ласнамяэ от партии «Ээсти 200».

Выдержки из беседы:

– Справедливы ли упреки в том, что «Ээсти 200» – это очередной клон правых либералов? Чем «Ээсти 200» отличается от реформистов?

Рон Лувищук: – Разница состоит в том, что реформисты очень хорошо сидят на своих местах и им ничего не надо делать. И, к сожалению, фактом остается то, что два года под руководством Каи Каллас, а до этого еще два года под руководством Юри Ратаса, потеряны для Эстонии. Наша партия хочет перемен!

Годы под руководством Каллас и Ратаса потеряны для Эстонии.

Евгений Криштафович: – Соглашусь с тем, что Партия реформ хорошо сидит на своем месте и обязательно будет представлена в следующем Таллиннском горсобрании. А вот партия «Ээсти 200» может и не быть представлена, если не преодолеет пятипроцентный барьер. В горсобрании мы нашли бы очень много точек соприкосновения.

Считаю, что политический спектр должен быть более пестрым, нежели только картельные партии, как нас любят называть. Малые партии тоже должны быть.

Возможно, различий между «Ээсти 200» и реформистами не так много, как между ними же и EKRE или Центристской партией, но это не означает, что политический спектр должен быть как-то зачищен. Это недемократично.

– В горсобрании реформисты и «Ээсти 200» объединятся против центристов?

Рон Лувищук: – «Ээсти 200» считает, что в Таллинне надо поменять власть.

Евгений Криштафович: – Партия реформ выходит на выборы с программой радикальной смены власти и отстранения Центристской партии от управления городом.

– Кандидат в мэры от «Ээсти 200» Марек Рейнаас заявил, что будет бороться с тем, что Ласнамяэ получает в пять раз больше инвестиций, чем другие районы. Как с такими лозунгами претендовать на пост старейшины Ласнамяэ? Как вы объясните своим избирателям, что лишите их район инвестиций?

Рон Лувищук: – Это замечательный лозунг! Цифры взяты из официальных бюджетов Таллинна 2010–2020 гг. Размер десятилетнего бюджета Таллинна составляет 4,5 млрд евро, инвестиции – порядка 600 млн евро, при этом столичным районам достаются крохи: тот же Ласнамяэ ежегодно получает не более 7 млн евро.

Мы хотим децентрализовать управление Таллинном, где все решения принимаются одним человеком – Михаилом Кылвартом.

Это позволит увеличить финансирование Ласнамяэ до 79 млн евро. Заявление Рейнааса не означает, что в будущем мы станем у ласнамяэсцев что-то отбирать.