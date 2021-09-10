В Таллинне водитель мопеда сбил переходившего дорогу ребенка
В четверг, 9 сентября, в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадал переходивший дорогу ребенок.
В четверг, 9 сентября, в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло ДТП, в котором пострадал переходивший дорогу ребенок.
Инцидент имел место около 18.30 у дома номер один на улице Эхте. Ехавший на мопеде Yamaha YN50F 32-летний Мужчина сбил 8-летнего мальчика, который вышел из-за припаркованных автомобилей, чтобы перейти дорогу.
Пешехода доставили в Таллиннскую детскую больницу. Обстоятельства ДТП выясняются.