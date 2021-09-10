Департамент статистики: экспорт и импорт услуг вернулись на докризисный уровень

Из Эстонии экспортировали и импортировали услуг на 1,8 миллиардов евро. На внешнюю торговлю услугами наибольшее влияние оказал рост предоставления телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг, а также транспортных услуг.

Дефицит внешней торговли услугами составил 46 млн евро и увеличился в сравнении со вторым кварталом прошлого года на 454 млн евро.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвелин Пуура, после резкого сокращения во втором квартале 2020 года как эскпорт, так и импорт услуг начали расти и на сегодняшний день вышли на докризисный уровень. «Исключение составляют как туристические, так и строительные услуги, предоставление которых еще не восстановилось и все еще остается ниже уровня второго квартала 2019 года», – добавила Пуура.

Больше всего экспортировались транспортные и другие коммерческие услуги, а также телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги. В сравнении со вторым кварталом прошлого года более всего увеличился экспорт транспортных услуг (на 191 млн евро) и телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг (на 177 млн евро). На экспорт транспортных услуг наибольшее влияние оказал рост автомобильных и морских грузоперевозок. Единственным сократился экспорт строительных услуг (на 9 млн евро).

Крупнейшим партнером Эстонии по экспорту услуг была Финляндия, куда предоставлялось более всего транспортных, а также других коммерческих и строительных услуг. Среди крупнейших партнеров Эстонии по экспорту далее следуют Швеция и Германия. Более всего вырос экспорт в Финляндию и США. В Финляндию наиболее увеличился экспорт обрабатывающих и транспортных услуг, а в США – экспорт компьютерных услуг.

В Эстонию импортировались более всего телекоммуникационные, компьютерные и информационные услуги, а также транспортные и другие коммерческие услуги, которые в сравнении с тем же периодом прошлого года более всего и закупались. Рост импорта телекоммуникационных, компьютерных и информационных услуг составил 696 млн евро, транспортных услуг – 121 млн евро и других коммерческих услуг – 115 млн евро.