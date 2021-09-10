Из-за аварии водопровода на Мустамяэ-теэ ограничено движение
В пятницу возле Мустамяэ-теэ, 191 в Таллинне пройдет аварийный ремонт водопровода, из-за чего будет изменена организация дорожного движения.
В пятницу возле Мустамяэ-теэ, 191 в Таллинне пройдет аварийный ремонт водопровода, из-за чего будет изменена организация дорожного движения.
В пятницу с 10:00 для движения будут закрыты две ведущие в центр города полосы. Одна ведущая в Мустамяэ полоса станет противоположно направленной, что обеспечит пропуск транспортных средств в зону аварии.
Аварийные работы закончат при первой возможности, но из-за восстановительных работ ожидается, что до утра субботы будут действовать ограничения движения. Tallinna Vesi просит участников дорожного движения руководствоваться временными знаками и при возможности выбирать альтернативные маршруты.