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Из-за аварии водопровода на Мустамяэ-теэ ограничено движение

Авария водопровода. ФОТО: Elmo Riig

В пятницу возле Мустамяэ-теэ, 191 в Таллинне пройдет аварийный ремонт водопровода, из-за чего будет изменена организация дорожного движения.

В пятницу с 10:00 для движения будут закрыты две ведущие в центр города полосы. Одна ведущая в Мустамяэ полоса станет противоположно направленной, что обеспечит пропуск транспортных средств в зону аварии.

Аварийные работы закончат при первой возможности, но из-за восстановительных работ ожидается, что до утра субботы будут действовать ограничения движения. Tallinna Vesi просит участников дорожного движения руководствоваться временными знаками и при возможности выбирать альтернативные маршруты.

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