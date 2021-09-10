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Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов ряд регионов

Таиланд. ФОТО: JACK TAYLOR

Таиланд с 1 октября планирует открыть для иностранных туристов еще ряд регионов, среди них - Бангкок, Паттайя, Хуахин и Чиангмай.

С июля в рамках специальных программ для вакцинированных туристов открылись Пхукет и три острова провинции Сураттхани - Самуй, Пхан Нга и Тао. С 1 октября планируется открыть еще ряд регионов: Бангкок, Паттайя, Чанг, Хуахин и Чиангмай.

До поездки в Таиланд туристам нужно получить сертификат о въезде, оформить страховку, включающую лечение от коронавируса с покрытием не менее чем на $100 тыс. При въезде необходимо показать сертификат о вакцинации и ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до поездки. Детям до 18 лет нужен только тест. Во время пребывания в Таиланде туристы делают еще два или три теста в зависимости от продолжительности поездки.

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