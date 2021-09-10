Фото и видео ⟩ Ночной город осветился мигалками, из окон многоквартирного дома летела горящая мебель
Поздно вечером в четверг, после 23 часов, спасатели получили вызов в жилой дом на улице Айавилья в Пайде.
Поздно вечером в четверг, после 23 часов, спасатели получили вызов в жилой дом на улице Айавилья в Пайде.
Из материалов, попавших в распоряжение издания Järva Teataja, видно, что на вызов пожарные отреагировали большими силами - один из самых крупных кварталов многоквартирных домов в Пайде в этот ночной час осветился мигалками спасательных машин.
Прибывшим спасателям пришлось заниматься и тушением выброшенной из горящей квартиры мебели.