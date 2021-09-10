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  • Ночной город осветился мигалками, из окон многоквартирного дома летела горящая мебель

Фото и видео ⟩ Ночной город осветился мигалками, из окон многоквартирного дома летела горящая мебель

Пожар в Пайде ФОТО: Virgo Pärn

Поздно вечером в четверг, после 23 часов, спасатели получили вызов в жилой дом на улице Айавилья в Пайде.

Из материалов, попавших в распоряжение издания Järva Teataja, видно, что на вызов пожарные отреагировали большими силами - один из самых крупных кварталов многоквартирных домов в Пайде в этот ночной час осветился мигалками спасательных машин.

Прибывшим спасателям пришлось заниматься и тушением выброшенной из горящей квартиры мебели.

ФОТО: Virgo Pärn

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