Галерея ⟩ Kвартира на Андреевском спуске в Киеве: черное золото
Эта квартира расположена в историческом доме в одном из самых известных и туристических мест Киева — на Андреевском спуске, рассказывает Pufikhomes.
Эта квартира расположена в историческом доме в одном из самых известных и туристических мест Киева — на Андреевском спуске, рассказывает Pufikhomes.
Классическая архитектура и также семейная память (жилье принадлежало нескольким поколениям семьи заказчика) предопределили курс на сохранение оригинальных деталей с историей и интеграцию их в современный интерьер. Так, все двери в квартире были сохранены и отреставрированы, а фрагменты кирпичных стен — это оригинальная кладка со времен постройки дома.
Еще одна отличительная особенность — активное использование черного цвета. Сочетание классических молдингов, винтажного декора и глубокого черного удалось. Например, обратите внимание на потолок в спальне. Все дело в любви хозяина квартиры к темным оттенкам, которую полностью разделяет дизайнера проекта Оксана Долгопятова.
Интерьер квартиры получился стильным и завораживающим.