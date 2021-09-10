Галерея ⟩ Kвартира на Андреевском спуске в Киеве: черное золото

Классическая архитектура и также семейная память (жилье принадлежало нескольким поколениям семьи заказчика) предопределили курс на сохранение оригинальных деталей с историей и интеграцию их в современный интерьер. Так, все двери в квартире были сохранены и отреставрированы, а фрагменты кирпичных стен — это оригинальная кладка со времен постройки дома.