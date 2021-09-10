Коронавирус подтвержден у 540 жителей Эстонии, двое скончались
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6446 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540.
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6446 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540.
Среди новых заразившихся 335 человек не были вакцинированы и 145 полностью прошли курс вакцинации.
По состоянию на утро 10 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 123 человека. Всего в больницах находится 150 пациент с коронавирусом, из них 116 человек (77,3%) не были вакцинированы, у 34 человек (22,7%) курс вакцинации завершен.
За сутки в больницах открыли 20 новых историй болезни. Скончались два человека с коронавирусом: 91-летний мужчина и 92-летняя женщина.
За сутки было введено 3452 дозы вакцины, в общей сложности ввели 1 302 241 дозу. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,3%.
Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.
В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).