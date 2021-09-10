Путин призвал Европу принять афганских беженцев
Президент РФ Владимир Путин считает, что Запад должен принять афганских беженцев, находящихся на белорусско-литовской и белорусско-польской границе.
Президент РФ Владимир Путин считает, что Запад должен принять афганских беженцев, находящихся на белорусско-литовской и белорусско-польской границе.
"Часть афганцев приходят на белорусско-литовскую и белорусско-польскую границу. Пускай там не только одни афганцы, но выгоняют с территории европейских государств всех подряд, в том числе и афганцев. Я не понимаю этой логики", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
"Можно в чем угодно обвинять Белоруссию, но вы хоть этих-то афганцев возьмите", - сказал Путин.
"Куда их выталкивать? В Афганистан? А потом будут просить, чтобы мы их оттуда вывезли. Логики никакой", - сказал Путин.