Путин призвал Европу принять афганских беженцев

"Часть афганцев приходят на белорусско-литовскую и белорусско-польскую границу. Пускай там не только одни афганцы, но выгоняют с территории европейских государств всех подряд, в том числе и афганцев. Я не понимаю этой логики", - сказал Путин на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.