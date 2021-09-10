Фото ⟩ На Ярвевана-теэ будет построен своеобразный дом

В отношении участков недвижимости, расположенных по Ярвевана-теэ, 5/5а, детальная планировка ранее не составлялась. На данной территории запланированы четыре земельных участка со следующим назначением: коммерческая земля, транспортная земля, общественная земля и производственная земля. Расположенное по Ярвевана-теэ, 5 шестиэтажное коммерческое здание предусматривается реконструировать и расширить до двенадцати надземных и одного подземного этажа.

"Каменный дом" на Ярвевана-теэ. Эскизный проект. ФОТО: Таллиннское горсобрание.

С целью поиска решения, отвечающего как требованиям городского пространства, так и архитектуры, был проведен архитектурный конкурс идеи застройки. Победителем была выбрана работа «Каменный дом», представленная Kadarik Tüür Arhitektid OÜ. Зодчие предложили своеобразное здание, внешний вид которого ассоциируется с содержанием эстонского национального эпоса «Калевипоэг».

В детальной планировке указано требование: при проектировании здания следует взять за основу эскиз «Каменный дом», авторами которого являются архитекторы Отть Кадарик и Михкель Тюйр.