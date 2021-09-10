Toyota вновь снизила планы выпуска автомобилей из-за дефицита чипов

Как сообщается в пресс-релизе компании, в том числе будет дополнительно снижено производство в сентябре помимо тех шагов, о которых было объявлено 19 августа (сокращение выпуска на заводах в Японии на 40%), а также изменен план на октябрь.

В результате Toyota выпустит в сентябре почти на 70 тыс. меньше автомобилей, чем предполагалось ранее, в том числе на 30 тыс. меньше в Японии и на 40 тыс. - в других странах. В октябре производство будет снижено на 330 тыс. машин - на 150 тыс. на японских предприятиях и на 180 тыс. на зарубежных.

Прогноз выпуска на финансовый год, который завершится 31 марта 2022 года, был пересмотрен до 9 млн машин с ранее ожидавшихся 9,3 млн.

"Мы приносим искренние извинения нашим клиентам и поставщикам за возможные неудобства, которые могут быть вызваны этими изменениями", - говорится в сообщении Toyota.

Хотя перспективы на ноябрь и далее неясны, текущий спрос остается очень сильным, отметили в компании. В результате производственный план на ноябрь и последующие периоды пока сохраняется на прежнем уровне.

Основными причинами корректировки производства являются сокращение операций у ряда местных поставщиков из-за длительной пандемии COVID-19 в Юго-Восточной Азии, а также напряженная ситуация с поставками полупроводников. Распространение инфекции в Юго-Восточной Азии остается непредсказуемым, что затрудняет поддержание работы компании из-за локдаунов в различных районах. "Мы работаем над переносом производства в другие регионы", - заявил автопроизводитель.