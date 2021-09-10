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  • Прийт Кама: лучше сохранить вакансию тюремного охранника, чем нанять случайного человека

Прийт Кама: лучше сохранить вакансию тюремного охранника, чем нанять случайного человека

В конце года Прийт Кама уходит с занимаемой должности. ФОТО: Erik Tikan

Когда в 2005 году Прийт Кама (49) вступил в должность вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам тюрем, в Тарту открылся новый тюремный комплекс. Но большая часть заключенных еще отбывали наказание в заведениях лагерного типа советских времен, а система в целом едва работала. Теперь в Эстонии все тюрьмы новые, работники мотивированы, система работает… А вице-канцлер с большим стажем в конце года покидает свою должность, пишет Postimees.

Для подписчиков Для подписчиков

- Вы почти 16 лет занимали эту должность, почему уходите именно теперь?

- Если посмотреть на соседние страны, то, например, долгое время занимавший должность руководитель тюрем, генеральный директор финского Департамента тюрем, тоже недавно ушел в отставку. Хотя я не чувствую, что работы стало меньше, или я не хочу ее выполнять, уверен, что для развития организации нужно, чтобы высокопоставленные руководители время от времени менялись.

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