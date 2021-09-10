Прийт Кама: лучше сохранить вакансию тюремного охранника, чем нанять случайного человека

- Вы почти 16 лет занимали эту должность, почему уходите именно теперь?

- Если посмотреть на соседние страны, то, например, долгое время занимавший должность руководитель тюрем, генеральный директор финского Департамента тюрем, тоже недавно ушел в отставку. Хотя я не чувствую, что работы стало меньше, или я не хочу ее выполнять, уверен, что для развития организации нужно, чтобы высокопоставленные руководители время от времени менялись.