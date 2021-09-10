Прийт Кама: лучше сохранить вакансию тюремного охранника, чем нанять случайного человека
Когда в 2005 году Прийт Кама (49) вступил в должность вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам тюрем, в Тарту открылся новый тюремный комплекс. Но большая часть заключенных еще отбывали наказание в заведениях лагерного типа советских времен, а система в целом едва работала. Теперь в Эстонии все тюрьмы новые, работники мотивированы, система работает… А вице-канцлер с большим стажем в конце года покидает свою должность, пишет Postimees.