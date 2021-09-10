Мошенники выманили у трех жителей Эстонии почти 50 000 евро
За последние два дня в Пыхьяскую префектуру поступило три сообщения о преступлениях, жертвы которых в общей сложности лишились почти 50 000 евро.
За последние два дня в Пыхьяскую префектуру поступило три сообщения о преступлениях, жертвы которых в общей сложности лишились почти 50 000 евро.
8 сентября 24-летней женщине, проживающей в столичном районе Ласнамяэ, позвонил представившийся сотрудником банка Swedbank человек и сообщил, что с банковского счета женщины пытаются украсть деньги. Затем жертву попросили войти в интернет-банк, чтобы установить на банковскую карту защитную программу. Спустя какое-то время женщина узнала, что с ее счета было украдено 9500 евро, сообщила пресс-служба Пыхьяской префектуры.
Во втором случае 1 сентября неизвестный связался по телефону с 66-летней женщиной, проживающей в центре Таллинна, представился сотрудником службы безопасности Swedbank и сообщил о взломе банковского счета компании, связанной с жертвой. Звонивший пояснил, что для пресечения взлома необходимо создать учетную запись Smart-ID и загрузить программу с сайта www.aeroadmin.com, что женщина и сделала по инструкции. Введенная в заблуждение жертва предоставила доступ к своему компьютеру и интернет-банку компании, в результате чего со счета фирмы было переведено более 18 600 евро.
В третьем случае 64-летней женщине позвонил человек, представившийся работником Swedbank, и заявил, что в банке проводится специальная операция по выявлению недобросовестных сотрудников. Звонивший попросил женщину ввести ПИН-коды для установки программы AnyDesk на телефон. После чего со счета жертвы неизвестному человеку были переведены 1700 евро. Позже звонивший попросил женщину прийти в отделение банка, на время снять со счета все деньги и передать их сотруднику банка. Звонивший заявил, что деньги вскоре вернут. Жертва отправилась в банковскую контору, сняла со своего счета 21 200 евро и отдала незнакомому человеку, который пообещал вернуть деньги сразу по окончании операции. К настоящему моменту деньги женщине не вернули.