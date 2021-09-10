Финальная битва за "Северный поток - 2": газопровод достроен, что дальше?

Согласно законодательству, к "Северному потоку - 2" будет применяться более сложная и длительная процедура, поскольку он находится в собственности компаний вне ЕС: Nord Stream 2 AG зарегистрирована в Швейцарии, а "Газпром" - российский концерн.

Поэтому министерство экономики и энергетики ФРГ должно провести оценку, не несет ли такая сертификация угрозу безопасности поставок газа в Германию и Евросоюз. Министерство должно также спросить мнение Еврокомиссии, не возникнет ли такая опасность. На запрос DW, начало ли германское министерство проведение такой оценки, в его пресс-службе заявили, что не могут комментировать еще не завершенный процесс сертификации.

Сколько будет длиться сертификация оператора "Северного потока - 2"?

После начала процедуры сертификации у германского регулятора будет четыре месяца на подготовку проекта решения. Следует отметить, что сама процедура пока не началась. "Для обработки заявки на сертификацию действует срок в четыре месяца. Он начнется, когда документы поступят в полном объеме, чего пока не случилось", - сообщили DW в пресс-службе Федерального агентства по сетям Германии.

На этом процедура не завершится. Проект решения передадут Еврокомиссии на изучение. У брюссельских чиновников будет еще два месяца на выработку своего заключения. Оценка Еврокомиссии имеет рекомендательный характер для германского регулятора - но только в случае избрания модели ownership unbundling. Для использования другой модели Nord Stream 2 AG придется получить исключение. Предоставлять ли его, в итоге решает Еврокомиссия.

Кроме стандартных двух месяцев, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация. А после того, как Федеральное агентство по сетям получит заключение Брюсселя, у него будет еще два месяца на вынесение окончательного решения. Таким образом, процесс сертификации может занять восемь-десять месяцев, причем отсчет этого срока начнется только после того, как Nord Stream 2 AG подаст все необходимые документы. Когда это случится - пока неизвестно.

Длительность процедуры имеет значение не только из-за того, что до ее завершения газ нельзя будет транспортировать. Дело и в том, что после выборов в бундестаг 26 сентября в Германии, вероятнее всего, будет сформирована другая правящая коалиция. Новое правительство и новый министр энергетики могут иметь не такой взгляд на "Северный поток - 2", как кабинет Ангелы Меркель (Angela Merkel).

Техническая сертификация "Северного потока - 2"

На сертификации оператора история не заканчивается. Для введения газопровода в эксплуатацию ему необходимо пройти также техническую сертификацию. В ходе этой процедуры проверяется, соответствует ли трубопровод всем техническим требованиям и проектной документации. Эту сертификацию проводят независимые эксперты, которых назначает Горное управление германского города Штральзунд. И именно оно будет решать, давать ли разрешение на введение в эксплуатацию.