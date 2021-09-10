Картина дня: рекордное число зараженных, столичные велодорожки и заявление ВОЗ

Женщина, госпитализированная с инфарктом, вернулась домой с коронавирусом

Жительница Валга Ингрид Тамм, которая восстанавливалась в Валгаской больнице после инфаркта, заразилась там коронавирусом. А потом заразила и свою дочь. Читать далее...

ВОЗ начала сомневаться в способности вакцины положить конец пандемии COVID-19

Глава Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) ​Ханс Клюге сегодня выразил сомнения в способности вакцин положить конец пандемии коронавируса, поскольку новые варианты вируса разрушают надежды на коллективный иммунитет. Читать далее...

В Нарве с понедельника нет мэра и горуправы: чем эта ситуация грозит, и как долго продлится?

Нарвское горсобрание должно будет найти выход из ситуации, которая сложилась в управлении городом. Сейчас мэр находится в больнице, его никто не замещает, а управа в целом, как сообщил городской секретарь Юллар Кальюсте, юридически недееспособна. То есть, в городе фактически нет главной исполнительной власти. Читать далее...

Пока вице-мэр нахваливал велодорожки, сбили велосипедиста

Вчера около десяти утра, когда в центре Таллинна в непосредственной близости от церкви Каарли столкнулись велосипедист и автомобиль, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков как раз нахваливал свою работу по развитию велосипедной инфраструктуры. Читать далее...

Прийт Кама: лучше сохранить вакансию тюремного охранника, чем нанять случайного человека

Когда в 2005 году Прийт Кама (49) вступил в должность вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам тюрем, в Тарту открылся новый тюремный комплекс. Но большая часть заключенных еще отбывала наказания в заведениях лагерного типа советских времен, а система в целом едва работала. Теперь в Эстонии все тюрьмы новые, работники мотивированы, система работает… А вице-канцлер с большим стажем в конце года покидает свою должность. Читать далее...

Tallinna Kaubamaja закроет обувные магазины ABC King и SHU

TKM King AS, дочерняя фирма Tallinna Kaubamaja Grupp, в течение следующего года постепенно закроет специализирующиеся на продаже обуви физические магазины ABC King и SHU. Читать далее...

Студия Postimees: Партия реформ и "Ээсти 200" – конкуренты друг другу?

Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees представители Партии реформ и "Ээсти 200", которых нередко упрекают в схожести программ и позиций. В прямом эфире встретились общественный деятель Евгений Криштафович, кандидат от Партии Реформ в столичном районе Пыхья-Таллинн, и финансовый эксперт Рон Лувищук, кандидат на пост старейшины Ласнамяэ от партии "Ээсти 200". Смотрите интервью в повторе!

Мартин Херем: нападение России не исключено

Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем в передаче "Otse uudistemajast" сказал, что нельзя исключать нападение России, но к нему следует как можно лучше подготовиться, передает ERR. Читать далее...

Коронавирус подтвержден у 540 жителей Эстонии, двое скончались