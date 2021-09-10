Картина дня: рекордное число зараженных, столичные велодорожки и заявление ВОЗ
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 сентября.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 10 сентября.
Жительница Валга Ингрид Тамм, которая восстанавливалась в Валгаской больнице после инфаркта, заразилась там коронавирусом. А потом заразила и свою дочь. Читать далее...
Глава Европейского региона Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сегодня выразил сомнения в способности вакцин положить конец пандемии коронавируса, поскольку новые варианты вируса разрушают надежды на коллективный иммунитет. Читать далее...
Нарвское горсобрание должно будет найти выход из ситуации, которая сложилась в управлении городом. Сейчас мэр находится в больнице, его никто не замещает, а управа в целом, как сообщил городской секретарь Юллар Кальюсте, юридически недееспособна. То есть, в городе фактически нет главной исполнительной власти. Читать далее...
Вчера около десяти утра, когда в центре Таллинна в непосредственной близости от церкви Каарли столкнулись велосипедист и автомобиль, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков как раз нахваливал свою работу по развитию велосипедной инфраструктуры. Читать далее...
Когда в 2005 году Прийт Кама (49) вступил в должность вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам тюрем, в Тарту открылся новый тюремный комплекс. Но большая часть заключенных еще отбывала наказания в заведениях лагерного типа советских времен, а система в целом едва работала. Теперь в Эстонии все тюрьмы новые, работники мотивированы, система работает… А вице-канцлер с большим стажем в конце года покидает свою должность. Читать далее...
TKM King AS, дочерняя фирма Tallinna Kaubamaja Grupp, в течение следующего года постепенно закроет специализирующиеся на продаже обуви физические магазины ABC King и SHU. Читать далее...
Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees представители Партии реформ и "Ээсти 200", которых нередко упрекают в схожести программ и позиций. В прямом эфире встретились общественный деятель Евгений Криштафович, кандидат от Партии Реформ в столичном районе Пыхья-Таллинн, и финансовый эксперт Рон Лувищук, кандидат на пост старейшины Ласнамяэ от партии "Ээсти 200". Смотрите интервью в повторе!
Командующий Силами обороны, генерал-лейтенант Мартин Херем в передаче "Otse uudistemajast" сказал, что нельзя исключать нападение России, но к нему следует как можно лучше подготовиться, передает ERR. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6446 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540. Читать далее...
К канцлеру юстиции обратилась женщина, которая пожаловалась на Тартуский приют для бездомных животных, который не отдает котят людям старше 65 лет. Жалобщица считает, что такое ограничение дискриминирует людей в возрасте. Канцлер юстиции Юлле Мадизе с ней полностью согласилась. Читать далее...
Сегодня утром организация по защите животных Nähtamatud Loomad ("Невидимы животные") спасла 176 цыплят из одного из самых больших курятников Эстонии - в противном случае птиц ждала бы смерть. Читать далее...
Долгожданный театральный фестиваль «Золотая маска», несмотря на сопряженные с пандемией сложности, в этом году состоится. О программе фестиваля, как всегда очень разнообразной и насыщенной, рассказала руководитель фестиваля «Золотая маска» в Эстонии Светлана Янчек. Читать далее...
В преддверии местных выборов некоторые кандидаты стремятся заработать политические очки противоречивыми заявлениями, вместо того чтобы предлагать решения существующих проблем, пишет старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет (Центристская партия). Читать далее...
С 11 по 12 сентября будет проходить крупнейшее мероприятие народного спорта в Эстонии — Таллиннский марафон и Осенний забег. Соревнования будут походить на улицах районов Пирита и Кесклинн, в результате чего изменится организация дорожного движения. Читать далее...
Вчера Харьюский уездный суд рассмотрел иск немецких политологов Флориана Хартлиба и Теэле Холмберг к Варро Вооглайду, Маркусу Ярви и Фонду защиты семьи и традиций (SAPTK) о компенсации ущерба в размере 110 000 евро. Читать далее...
Молодой женщине, управлявшей автомобилем BMW, предъявлено подозрение в нарушении правил дорожного движения по неосторожности, в результате которого произошло ДТП и погибли двое молодых людей. Читать далее...
Строительство "Северного потока - 2" завершено. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Читать далее...
В пятницу производитель одежды Baltika впервые представил первую полную коллекцию обновленного бренда женской одежды Ivo Nikkolo, завершив тем самым важный этап в бизнес-стратегии компании - полностью перейти к развитию одного бренда. Читать далее...