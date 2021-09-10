Картина дня: рекордное число зараженных, столичные велодорожки и "Золотая маска"

Женщина, госпитализированная с инфарктом, вернулась домой с коронавирусом

Жительница Валга Ингрид Тамм, которая восстанавливалась в Валгаской больнице после инфаркта, заразилась там коронавирусом. А потом заразила и свою дочь. Читать далее...

В Нарве с понедельника нет мэра и горуправы: чем эта ситуация грозит, и как долго продлится?

Нарвское горсобрание должно будет найти выход из ситуации, которая сложилась в управлении городом. Сейчас мэр находится в больнице, его никто не замещает, а управа в целом, как сообщил городской секретарь Юллар Кальюсте, юридически недееспособна. То есть, в городе фактически нет главной исполнительной власти. Читать далее...

Пока вице-мэр нахваливал велодорожки, сбили велосипедиста

Вчера около десяти утра, когда в центре Таллинна в непосредственной близости от церкви Каарли столкнулись велосипедист и автомобиль, вице-мэр Таллинна Андрей Новиков как раз нахваливал свою работу по развитию велосипедной инфраструктуры. Читать далее...

Прийт Кама: лучше сохранить вакансию тюремного охранника, чем нанять случайного человека

Когда в 2005 году Прийт Кама (49) вступил в должность вице-канцлера Министерства юстиции по вопросам тюрем, в Тарту открылся новый тюремный комплекс. Но большая часть заключенных еще отбывала наказания в заведениях лагерного типа советских времен, а система в целом едва работала. Теперь в Эстонии все тюрьмы новые, работники мотивированы, система работает… А вице-канцлер с большим стажем в конце года покидает свою должность. Читать далее...

Студия Postimees: Партия реформ и "Ээсти 200" – конкуренты друг другу?

Два взгляда на будущее Таллинна и таллинцев представят в предвыборной студии Rus.Postimees представители Партии реформ и "Ээсти 200", которых нередко упрекают в схожести программ и позиций. В прямом эфире встретились общественный деятель Евгений Криштафович, кандидат от Партии Реформ в столичном районе Пыхья-Таллинн, и финансовый эксперт Рон Лувищук, кандидат на пост старейшины Ласнамяэ от партии "Ээсти 200". Смотрите интервью в повторе!

Коронавирус подтвержден у 540 жителей Эстонии, двое скончались

За минувшие сутки в Эстонии был проведен анализ 6446 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 540. Читать далее...

Светлана Янчек: «Горбачев» — хедлайнер «Золотой маски» этого года

Долгожданный театральный фестиваль «Золотая маска», несмотря на сопряженные с пандемией сложности, в этом году состоится. О программе фестиваля, как всегда очень разнообразной и насыщенной, рассказала руководитель фестиваля «Золотая маска» в Эстонии Светлана Янчек. Читать далее...

Долгосрочный план – приостановить развитие Ласнамяэ?

В преддверии местных выборов некоторые кандидаты стремятся заработать политические очки противоречивыми заявлениями, вместо того чтобы предлагать решения существующих проблем, пишет старейшина района Ласнамяэ Владимир Свет (Центристская партия). Читать далее...

Таллиннский марафон и Осенний забег существенно изменят дорожное движение

С 11 по 12 сентября будет проходить крупнейшее мероприятие народного спорта в Эстонии — Таллиннский марафон и Осенний забег. Соревнования будут походить на улицах районов Пирита и Кесклинн, в результате чего изменится организация дорожного движения. Читать далее...

Немецкий политолог требует от эстонского консерватора в суде 110 тысяч евро

Вчера Харьюский уездный суд рассмотрел иск немецких политологов Флориана Хартлиба и Теэле Холмберг к Варро Вооглайду, Маркусу Ярви и Фонду защиты семьи и традиций (SAPTK) о компенсации ущерба в размере 110 000 евро. Читать далее...

Женщине, ставшей виновницей ДТП с двумя погибшими, предъявлено подозрение

Молодой женщине, управлявшей автомобилем BMW, предъявлено подозрение в нарушении правил дорожного движения по неосторожности, в результате которого произошло ДТП и погибли двое молодых людей. Читать далее...

Финальная битва за "Северный поток - 2": газопровод достроен, что дальше?

Строительство "Северного потока - 2" завершено. Об этом в пятницу, 10 сентября, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Читать далее...

Легендарная Baltika готова восстать из пепла при поддержке обновленного бренда женской одежды