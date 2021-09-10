Эдгар Сависаар баллотируется в избирательном союзе корона- и вакциноскептиков

Избирательный союз возник на основе движения «Свободная Эстония», о котором СМИ писали в связи со скептическими высказываниями о коронавирусе и вакцинации его участников. По словам руководителя движения Вейко Хуузе, у них в планах создать также свою партию, передает Postimees.

На своей домашней странице «Свободная Эстония» пишет: «Партия "Свободная Эстония" является объединением свободных суверенных людей. Цель объединения – положить конец нынешнему партийному политическому управлению и передать руководство Эстонией гражданам Эстонии. Свободный человек не обязан подчиняться какой-либо системе, ограничивающей его свободу, здоровье и справедливость, никакому институту, никакой идеологии».

Первым приоритетом партии «Свободная Эстония» является проведение референдума для принятия решения о членстве в Европейском союзе и по поводу Конституции, поскольку «согласно действующей Конституции, эстонский народ не имеет права принимать решения, и у него нет возможности избирать и отзывать президента и правительство».

Среди других на выборах, а именно в Пыхья-Таллинне, баллотируется один из противников ограничений Даниэль Рюйтманн.