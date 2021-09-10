Пт, 10.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Таллинн
  • Эдгар Сависаар баллотируется в избирательном союзе корона- и вакциноскептиков
5

Эдгар Сависаар баллотируется в избирательном союзе корона- и вакциноскептиков

Эдгар Сависаар. ФОТО: Sille Annuk

Бывший мэр Таллинна Эдгар Сависаар баллотируется на выборах в органы местного самоуправления в Ласнамяэ в избирательном союзе «Свободная Эстония».

Избирательный союз возник на основе движения «Свободная Эстония», о котором СМИ писали в связи со скептическими высказываниями о коронавирусе и вакцинации его участников. По словам руководителя движения Вейко Хуузе, у них в планах создать также свою партию, передает Postimees.

На своей домашней странице «Свободная Эстония» пишет: «Партия "Свободная Эстония" является объединением свободных суверенных людей. Цель объединения – положить конец нынешнему партийному политическому управлению и передать руководство Эстонией гражданам Эстонии. Свободный человек не обязан подчиняться какой-либо системе, ограничивающей его свободу, здоровье и справедливость, никакому институту, никакой идеологии».

Первым приоритетом партии «Свободная Эстония» является проведение референдума для принятия решения о членстве в Европейском союзе и по поводу Конституции, поскольку «согласно действующей Конституции, эстонский народ не имеет права принимать решения, и у него нет возможности избирать и отзывать президента и правительство».

Среди других на выборах, а именно в Пыхья-Таллинне, баллотируется один из противников ограничений Даниэль Рюйтманн.

Эдгар Сависаар не согласился дать комментарии Postimees. «Я сейчас не даю интервью. Немного позже», - сказал он.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back