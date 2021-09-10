Хиддинк завершил карьеру тренера

По его словам, к соответствующему решению он пришел после переговоров с руководством футбольной федерации Кюрасао – страны, национальную команду которой он возглавлял, передает «Интерфакс».

«В последнее время я не проявлял активности из-за коронавируса. Вчера я проводил беседу с президентом федерации, и мы пришли к выводу, что лучше на некоторое время взять паузу», - приводит слова Хиддинка Voetbal International.

На уточняющий вопрос Хиддинк ответил: «Я собираюсь остановиться. Совсем».

Сборную России Хиддинк привел к бронзе чемпионата Европы-2008. Также он выиграл Кубок чемпионов (ныне – Лига чемпионов), возглавляя нидерландский ПСВ, с ним эта команда также четыре раза выиграла чемпионат страны. С мадридским «Реалом» Хиддинк выиграл чемпионат мира среди клубов, с лондонским «Челси» – Кубок Англии. В тренерской карьере Хиддинка, в частности, был и махачкалинский «Анжи».