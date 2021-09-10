Tallinna Kaubamaja закроет обувные магазины ABC King и SHU

В дальнейшем концерн будет торговать обувью по электронным каналам, в Kaubamaja и крупных магазинах Selver, сообщила Tallinna Kaubamaja Grupp бирже.

Председатель правления TKM Grupp Рауль Пуусепп сказал в пресс-релизе, что сложные времена настали для продажи обуви еще до кризиса COVID-19, от которого заметно пострадали два весенних сезона из-за ограничения торговли. «Покупательские предпочтения клиентов отчетливо изменились, перейдя от классической обуви к более спортивной, поэтому конкуренция в этой сфере особенно высокая. Мы некоторое время решали, резко менять стратегию или прекратить убыточное направление бизнеса», - пояснил Пуусепп.

По словам члена правления TKM King Анне-Лийз Остов, закрытие магазинов будет продолжительным процессом, который пройдет в течение следующего года, для клиентов это не будет означать резкие перемены. По ее словам, к концу этого года планируется закрыть только отдельные магазины из 19 магазинов компании.

Сейчас концерн не планирует отчуждать долю в TKM King AS, прекращать существование фирмы или менять состав правления. Решение о закрытии не будет иметь существенного влиния на финансовые результаты концерна.