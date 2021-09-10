За девять лет число бездомных в Таллинне сократилось на треть

В пятницу Таллиннский центр социальной работы представил результаты исследования, посвященного бездомным людям. Его целью стало выяснение общей ситуации в этой сфере, выявление потребности в услугах в Таллинне, а также количества людей без крова. В исследовании приводятся данные по сравнению с итогами предыдущего исследования, которое проводилось в 2011 году.

По словам вице-мэра Бетины Бешкиной, исследование началось в августе 2020 года и длилось до июня 2021 года. «Сравнивая результаты двух исследований, можно констатировать, что за девять лет количество бездомных в Таллинне ощутимо снизилось, - сказала Бешкина. – Последнее исследование показало, что по состоянию на октябрь 2020 года в Таллинне насчитывается 827 бездомных, это приблизительно на 400 человек (или почти на треть) меньше, чем в 2011 году».

По словам Бешкиной, бездомные люди получают кров в городских учреждениях, предлагающих услугу неотложной социальной помощи и ресоциализации. «Число людей, в буквальном смысле живущих на улице, снизилось на 60-70 человек (почти 44%). - сказала она. - Особенно значимо то, что больше всего в приютах и на услуге ресоциализации снизилось количество семей, в которых растут дети. Количество таких детей снизилось почти на 80 человек (почти 45%). Город продолжит вести последовательную работу ради того, чтобы количество бездомных горожан снижалось и впредь, предлагая нуждающимся в помощи всестороннюю поддержку, необходимые услуги, пособия и консультации».

Директор Таллиннского центра социальной работы Керсти Пылдемаа пояснила, что на снижение числа бездомных повлияли предлагаемые городом и государством социальные услуги, например, обеспечение жильем, услуга консультирования по рынку труда и долговым обязательствам. «Снижение частично обусловлено и тем, что находившиеся ранее в очереди на получение социального жилья люди получили от города арендную площадь и отказались от ходатайства об услуге ресоциализации, клиенты услуги социального размещения с помощью городского пособия сумели арендовать жилье на свободном рынке, - прокомментировала Пылдемаа. – Многие семьи получили консультации и помощь от Таллиннского семейного центра. На ситуацию с бродяжничеством повлияло и то, что в городе с каждым годом становится все меньше заброшенных зданий и иных не предназначенных для проживания мест, в которых бездомные могли искать пристанище».

Она добавила, что, к сожалению, срок пребывания человека в статусе бездомного увеличился, а также увеличился и возраст бездомных, потому что среди них имеются несоциализируемые люди, которые, вероятнее всего, никогда уже не вернутся к самостоятельной жизни.