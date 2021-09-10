В этом году в Эстонии умерло на 1600 человек больше, чем в прошлом

«Люди постарше более уязвимы, они страдают множеством хронических заболеваний, для них эта внезапная жара стала крайне тяжелой. /.../ Это воздействие высоких температур на хронических пациентов, сердца которых не выдерживают», - пояснила Пирет Вийклепп, заведующая отделом регистров Института развития здоровья.

Если в июне прошлого года умерло 1175 человек, то в этом году нас покинуло 1368 человек, на 193 человека больше. В июле прошлого года - 1251 человек, в этом году - 1330 человек, то есть на 79 человек больше.