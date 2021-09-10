Мартин Херем: нападение России не исключено

Обсуждая потенциальную российскую угрозу, Херем сказал, что нельзя исключать нападение и к нему нужно быть максимально готовыми.

«Мы говорим, что Россия представляет угрозу, что она может напасть. Но когда? В этом году, следующем, в течение трех лет? Мы должны понимать, что это может произойти в течение ближайших лет», - сказал он.

«Следует ли нам выделять ресурс на способности, которые будут доступны в течение ближайших лет, или у нас есть время до 2030 года и она нападет только тогда? Я как командующий Силами обороны не решаюсь инвестировать в то, что будет готово когда-нибудь в будущем через пять или шесть лет. Я должен смотреть на то, что было бы готово к войне уже сегодня», - подчеркнул генерал.

На вопрос, как он представляет себе российское нападение, Херем ответил, что безусловно многоплановым.

«Скорее всего, цель России не оккупировать нас — она не хочет получить контроль с помощью оккупации, ей подходят нестабильность и влияние посредством нестабильности, - пояснил генерал. - Будет ли это нестабильность того типа, как в Грузии, Украине, Молдове, где она обладает влиянием, а не контролем, и в ее руках какие-то бразды правления, или это будет какая-то другая нестабильность, это отдельный вопрос».