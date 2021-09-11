Эстонская социальная реклама который год призывает в сентябре не употреблять алкоголь. Мы и не собираемся. Мы просто посетили одно интересное место совсем недалеко от Тапа – Музей производства алкогольных и прохладительных напитков. Музей и, как сейчас модно, центр для посетителей, открылись в старинных корпусах винокурни мызы Моэ. Магазин эксклюзивных напитков тут тоже есть. Ну это для тех, кому сентябрь не сентябрь.

В Эстонии винокурен всегда было не счесть, при любом строе и при любой власти. В 1799 году - 731 винокурня! За почти сотню лет по разным причинам их количество уменьшилось до 277. И пусть вас не смущает слово «винокурня», вином тут и не пахло. На этих маленьких домашних фабричках изготавливали чистый спирт. Иногда микроскопические кустарные заводики разрастались и становились полноценными промышленными предприятиями.

ФОТО: Вера Копти.

Имела винокурню и мыза Моэ. В 1886 году поместье приобрел аптекарь Якоб Курберг, и уже через год рядом со старой винокурней вырос современный для тех лет спиртовой завод. Кстати, считается, что Моэ - один из старейших спирзаводов в мире. Одна часть внушительного здания из темного бутового камня с обрамлениями из белого доломита была предназначена для производства водки, в другом крыле варили пиво.

В 1939 году на спиртзаводе был зафиксирован рекорд, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса: произведена выгонка спирта крепостью 98 градусов.

В советское время, в 1973 году, спиртзавод подвергся капитальному ремонту, после чего объем производства увеличился в несколько раз. А когда Эстония обрела независимость и править бал начала частная собственность, Моэ несколько раз менял владельцев. Об этих перипетиях можно прочитать в вездесущем интернете.

В 1996 году спиртзавод Moэ вновь установил рекорд: было произведено более пяти миллионов литров чистого спирта! Правда, в книгу рекордов Гиннеса это достижение не занесено.

Но расцвело предприятие при Свене Иванове, собственнике паевого товарищества Estonian Spirit OÜ, единственного в Эстонии производителя этилового спирта. В декабре 2019 года предприниматель заявил о своих намерениях сосредоточить к весне 2021 года все производство в Моэ, закрыв головное подразделение в Раквере.

К несчастью, в августе 2020 года Свен Иванов скоропостижно скончался в возрасте 51 года. На могильном камне, после имени и фамилии выгравировано – Moe mees.

Мы не стали выяснять причин, тревожить расспросами родственников и коллег. Однако спустя год после смерти Иванова в Моэ состоялся праздник: открытие Центра для посетителей и музея. Можно воспринять это событие и как дань памяти человеку, которые прививал культуру потребления крепкого алкоголя жителям не только Эстонии, но и России, с предпринимателями которой у него были тесные деловые связи.

ФОТО: Вера Копти.

Подъезжающих к Моэ встречает многоэтажное сооружение – дом не дом, цех не цех. Слева – магазинчик и производственный корпус, поблизости памятник разбившемуся здесь 19 апреля 1977 года военно-транспортному самолету Ан-24, который шел на посадку на аэродром Тапа, задел трубу спиртзавода и рухнул на землю. Все находившиеся на борту 21 человек погибли.

Почему я опять о смерти? Не знаю. Просто слова из песни не выкинешь: в этом месте смешались трагедия с весельем, которое вызывает в меру употребляемый алкоголь. Наверное, не зря домашняя страница предприятия выдержана в таких мрачных тонах и наполнена пугающими персонажами. Смотрите сами!

Но пройдем уже пару десятков шагов, чтобы оказаться в окружении не просто производственных корпусов, но настоящих историко-архитектурных сокровищ: старинные, с любовью отреставрированные здания очень декоративны и образуют компактный комплекс с небольшой внутренней площадью.

ФОТО: Вера Копти.

В этом ансамбле есть что-то средне-европейское, может быть, чешское, или даже итальянское... Но как говорят в интернете, это не точно. Точно то, что комплекс строений Моэ является архитектурным памятником в стиле историзма и охраняется государством.

ФОТО: Вера Копти.

Стены сложенные из темно-серых, почти цвета асфальта булыжников, углы и оконные проемы отделаны белым доломитом и неожиданно зеленые двери – вот цветовая гамма бывшего фабричного, а теперь – музейного комплекса. Открытие музея было веселым, шумным и театрализованным. Среди многочисленных гостей угадывался и аптекарь Якоб Курберг, тот самый, из XIX века.

Сейчас на предприятии производится более 22 разновидностей спиртных напитков, в том числе четыре вида водки ручной работы и девять органических дистиллятов тоже ручной работы и особой крепости. По-эстонски эти напитки называются peenviin и handsa. С последним названием вы скорее всего сталкивались в Сетумаа. В сущности, это – хорошо очищенный самогон с разнообразными добавками, который продается в Моэ по цене хорошего бренди. А названия – как песня: handsa из серебряного тигля, из медного, с черным чесноком, с облепихой, с рябиной, водка с перцем, с коноплей, с хмелем… Все в красивых стильных бутылках. В Россию шел «Хлебный купаж» с откровенной припиской внизу этикетки – самогон.

В ассортимент Moe также входят джин Mohn Poppy Gin, первый в Эстонии виски Tamm & Rukis, аквавит и ржаной бренди, что как-то вообще за гранью понимания. Пивоварня Muddis варит более восьми сортов пива, в том числе два винтажных сорта.

Керту Карус рассказывает о процессе производства. ФОТО: Вера Копти.

Вот теперь самое время предоставить слово эмоциональной и темпераментной Керту Карус, руководителю Центра для посетителей Моэ: «Водка – это такое же достояние Эстонии, как кама, рожь, салака и мульгикапсас. По традиции в Эстонии, заготавливая на зиму огурцы, добавляют в маринад рюмку водки. Производя алкоголь, мы не пропагандируем его, а потреблять призываем в разумных пределах».

Говорят, что от водки производства Моэ нет похмелья, потому что ее пьют не охлажденную, а комнатной температуры. Верить или не верить в эту легенду, неизвестно. В сентябре проверять это мы не будем.

«Мы не такие, как все, и всё делаем по-своему», — говорит Керту. В принципе, экскурсия это подтверждает.

Внимание! Вы имеете дело с алкоголем. Злоупотребление спиртными напитками может повредить вашему здоровью.