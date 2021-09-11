На Сааремаа в ДТП погиб 19-летний водитель
На Сааремаа в деревне Панга ночью, 11 сентября произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончался 19-летний мужчина.
На Сааремаа в деревне Панга ночью, 11 сентября произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончался 19-летний мужчина.
Центр тревоги получил сообщение о ДТП на пятом километре дороги Пахапилли-Панга в 6:08. Сообщивший о ДТП человек обнаружил съехавший с дороги Toyota Avensise, внутри которого был человек, предположительно мертвый.
Отреагировавшая на вызов скорая помощь прибыла на место и зафиксировала смерть мужчины. По словам местных, ДТП могло произойти еще ночью, около 3:30.
По предварительным данным, автомобиль Toyota двигался из деревни Выхма в сторону Панга, когда на извилистой дороги выехал с дороги и врезался в металлический забор. Следствие выяснит, при какой скорости двигался автомобиль в момент аварии.
Водитель имел водительское удостоверение соответствующей категории, ремень безопасности он не пристегнул. Экспертиза установит возможное опьянение.