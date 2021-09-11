Коронавирус выявлен у 493 жителей Эстонии, скончался один человек

Среди новых заразившихся 381 человек не был вакцинирован и 122 полностью прошли курс вакцинации.

По состоянию на утро 11 сентября ввиду симптоматической инфекции COVID-19 в больничном лечении нуждаются 140 человек. Всего в больницах находится 168 пациентов с коронавирусом, из них 119 человек (70,8%) не были вакцинированы, у 49 человек (29,2%) курс вакцинации завершен.

За сутки в больницах открыли 38 новых историй болезни. Скончался один человек с коронавирусом - 83-летняя женщина.

За сутки было введено 3610 доз вакцины, в общей сложности ввели 1 305 828 доз. Среди совершеннолетних людей как минимум одной дозой вакцины привиты 65,4%.

Вакцинация против COVID-19 открыта для людей в возрасте от 12 лет. Записаться на вакцинацию можно в электронной регистратуре www.digilugu.ee и по центральному телефону 1247 (с 8:00 до 20:00). Свободные места прибавляются в соответствии с поставками вакцины.

В случае вопросов технического характера или вопросов, касающихся записи на вакцинацию в электронной регистратуре, можно обращаться в службу поддержки клиентов Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) по телефону 794 3943 или электронной почте abi@tehik.ee (ежедневно с 7:00 до 22:00).