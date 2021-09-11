Фото ⟩ В Лауласмаа продается дача, построенная по проекту известного архитектора

Благодаря особому проекту A9-75K архитектора Пеэпа Янеса, разработанного в 1980 году, эта дача отличается от других летних построек планировкой, состоянием и размерами. Центром стильного летнего домика является терраса, открытая для полуденного и вечернего солнца.

ФОТО: KV.EE

Одноэтажный летний дом, общей площадью 127 м2, состоит из гостиной с камином, кухни, прихожей, ванной, бани и четырех спален. Под кухней находится просторный подвал, в котором поддерживается постоянная температура, поэтому он идеально подходит для хранения различных заготовок.

ФОТО: KV.EE

Также имеются гараж-мастерская, над которым расположена комната с тремя спальными местами, и большая теплица с резервуаром для воды.

ФОТО: KV.EE