Лучшие современные строения Эстонии приняли участие в престижном конкурсе
В конкурсе лучших современных строений Евросоюза EU Mies Award участвуют восемь зданий и сооружений из Эстонии, передает Kodustiil.
В конкурсе лучших современных строений Евросоюза EU Mies Award участвуют восемь зданий и сооружений из Эстонии, передает Kodustiil.
Бороться за награду будут 532 архитектурных объекта со всей Европы, завершенных в период с октября 2018 года по апрель 2021 года. Профессиональное жюри оценит концепции и различные этапы строительства, конечный результат и фактическое использование.
Из Эстонии в конкусе участвуют: здание музея Fotografiska в Таллинне (Salto arhitektuuribüroo), реконструкция Хаапсалуского замка (KAOS), Центр здоровья Suure-Jaani Tervisekoda (Arhitekt Must OÜ, Kuup Disain OÜ), Вилла Maidla Nature (b210), Центральная площадь города Выру (Stuudio Tallinn OÜ), дизайнерская электромачта Soorebane (PART), учебный центр Академии МВД в Нарве (3+1) и Лодочный центр тартуского Emajõe Selts (Salto).
Фотографии находятся ЗДЕСЬ!
Победителей конкурса объявят в апреле 2022 года.