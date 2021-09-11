Сб, 11.09.2021
Газета
Пришли новoсть
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
PM
Мнение
Коронавирус
Видео
Limon
Krasotka
Здоровье
Ваш дом
Культура
Спорт
Барбос
Эврика
Прогноз
  • Rus.Postimees.ee
  • Ваш дом
  • Лучшие современные строения Эстонии приняли участие в престижном конкурсе

Лучшие современные строения Эстонии приняли участие в престижном конкурсе

Maidla Nature Resort. ФОТО: Priidu Saart / Instagram

В конкурсе лучших современных строений Евросоюза EU Mies Award участвуют восемь зданий и сооружений из Эстонии, передает Kodustiil. 

Бороться за награду будут 532 архитектурных объекта со всей Европы, завершенных в период с октября 2018 года по апрель 2021 года. Профессиональное жюри оценит концепции и различные этапы строительства, конечный результат и фактическое использование.

Из Эстонии в конкусе участвуют: здание музея Fotografiska в Таллинне (Salto arhitektuuribüroo), реконструкция Хаапсалуского замка (KAOS), Центр здоровья Suure-Jaani Tervisekoda (Arhitekt Must OÜ, Kuup Disain OÜ), Вилла Maidla Nature (b210), Центральная площадь города Выру (Stuudio Tallinn OÜ), дизайнерская электромачта Soorebane (PART), учебный центр Академии МВД в Нарве (3+1) и Лодочный центр тартуского Emajõe Selts (Salto).

Фотографии находятся ЗДЕСЬ!

Победителей конкурса объявят в апреле 2022 года.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back