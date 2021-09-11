В Таллинне из-за густого тумана самолеты не могли взлететь и приземлиться
В субботу утром, 11 сентября, густой туман нарушил работу Таллиннского аэропорта. К полудню погодные условия улучшились, что восстановило работу летного транспорта.
В субботу утром, 11 сентября, густой туман нарушил работу Таллиннского аэропорта. К полудню погодные условия улучшились, что восстановило работу летного транспорта.
Из-за густого тумана утренний рейс авиакомпании AirBaltic из Риги был перенаправлен в Хельсинки, а самолет Finnair не мог приземлиться. Рейсы в Ригу и Хельсинки также были отложены из-за тумана, пишет Rus.ERR.
Глава отдела коммуникации Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс подтвердил, что Таллинн накрыл густой туман, который повлиял на посадку самолетов.
Он подтвердил, что авиакомпании обязательно доставят пассажиров в Таллинн в ближайшее время.