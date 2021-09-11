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  • Таллинн
  • В Таллинне из-за густого тумана самолеты не могут взлететь и приземлиться

В Таллинне из-за густого тумана самолеты не могут взлететь и приземлиться

Самолет airBaltic. ФОТО: Anushree Fadnavis/REUTERS

В субботу утром, 11 сентября, густой туман нарушил работу Таллиннского аэропорта.

Из-за густого тумана утренний рейс авиакомпании AirBaltic из Риги был перенаправлен в Хельсинки, а самолет Finnair не может приземлиться. Рейсы в Ригу и Хельсинки также отложены из-за тумана, пишет Rus.ERR.

Глава отдела коммуникации Таллиннского аэропорта Маргот Хольтс подтвердил, что Таллинн накрыл густой туман, который влияет на посадку самолетов.

Он подтвердил, что авиакомпании обязательно доставят пассажиров в Таллинн в ближайшее время.

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