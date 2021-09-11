Осень на участке: планируем деревья... в огороде

Осенью, когда урожай на даче уже собран, а земля еще дышит и не прихвачена первыми заморозками, самое время подумать о планировании огорода на будущий год. Весной на это всегда не хватает времени — когда работы много, о красоте и пользе чаще всего рассуждать некогда.

Как правило, для огорода выбирают самое солнечное место на участке, не затененное деревьями и постройками. В результате посадки открыты всем ветрам и палящему солнцу. Вот поэтому стоит посадить вокруг декоративные деревья и кусты. Как же тогда размещать солнцелюбивые овощные культуры, если на участке будет тень от высоких крон? Ответ прост: деревья, как и любые другие посадки, следует планировать — то есть высаживать с северной и западной стороны, учитывая траекторию прохода солнца над посадками. А восточную и западную сторону грядок отдать под низкорослые кустарники. Какие еще нюансы важно знать?

Какие деревья и кустарники сажать

Плодовые деревья лучше разместить в ряд, в виде живой изгороди или в центре огорода, чтобы удобно было за ними ухаживать и собирать урожай. Декоративные деревья и кустарники можно сажать в любом порядке, несколькими плотными группами.

В случае молодых посадок выбирайте деревья с колоновидной формой кроны и ажурной листвой — подойдут декоративные яблони, ирга или рябина.

Не увлекайтесь деревьями и кустарниками, дающими большое количество поросли (вишни, сливы и облепиха). Иначе вся удобренная почва огорода вскоре зарастет их отпрысками.

Если в саду есть старая, мало плодоносящая яблоня или груша, не торопитесь от нее избавляться. Подсадите к ней две-три плети огурцов или мелкоплодную тыкву. Дерево послужит прекрасной опорой для плетистых овощей и защитит их от палящего солнца.

Совет Не имеет смысл планировать огород вблизи деревьев, которые требуют большой площади питания для корней и поглощающие большое количество влаги. В особенности это свойственно березе. Тем более не следует высаживать их специально по соседству с грядками.

Функции деревьев и кустарников в огороде

Как уже упоминалось, они создадут живую ширму и защитят огород от ветра и солнца. Особый микроклимат, созданный между деревьями и кустами, убережет молодые посадки овощей от возвратных заморозков и холодных ночей.

Если подобрать для посадок декоративные кустарники, цветущие в середине лета, то они привлекут большое количество опылителей, а для хищных полезных насекомых найдется убежище в их кроне. Птицы также с удовольствием поселятся в вашем саду.

Ну и, конечно, красота! Цветущие яблони, декоративно-лиственные и цветущие кустарники создадут вместе с овощами эффектную композицию и придадут особый незабываемый вид вашему участку. На их фоне огород будет выглядеть особенно привлекательно. Посмотрите хотя бы на это фото!