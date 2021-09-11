"Неважно, сколько времени прошло": в годовщину терактов 11 сентября Байден призвал американцев к единству

В шестиминутном видео он почтил память 2977 погибших, большинство из которых погибли в башнях-близнецах в Нью-Йорке, а также отдал дань уважения сотрудникам спасательных служб, которые работали на месте терактов.

"Мы чтим всех, кто рисковал и отдал свои жизни в минуты, часы, месяцы и годы после этого", - сказал Байден.

"Неважно, сколько времени прошло, эти церемонии возвращают всю боль, как будто ты услышал новости несколько секунд назад", - заявил Байден.

Президент США упомянул о "темных силах человеческой натуры - страхе и гневе, неприятии и насилии против американцев-мусульман", которые последовали за терактами, однако добавил, что единство осталось величайшей силой США.

По его словам, единство означает не одинаковые убеждения, а фундаментальное уважение и веру друг в друга.

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"Мы находим силу в местах, где были сломлены, как писал Хемингуэй. Мы находим свет во тьме. Мы обретаем предназначение в восстановлении, обновлении и перестройке. Как мой друг сказал в сентябре, 20 лет назад, мы не должны бояться", - завершил выступление американский президент.

Среди погибших в терактах 11 сентября было 67 британцев. Британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что нападения не смогли поколебать веру в свободу и демократию.

11 сентября 2001 года террористы захватили американские пассажирские лайнеры и протаранили на них два небоскреба в Нью-Йорке. Погибло почти три тысячи человек.

Этот теракт стал одним из самых трагических и знаковых событий современности не только для американцев, но и для всего мира.

В субботу в США пройдет серия поминальных мероприятий. Байден с супругой планируют посетить три места, пострадавшие от терактов: мемориал на месте Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, здание Пентагона, а также поле возле Шанксвилла в штате Пенсильвания, где разбился рейс 93 United Airlines.

Также в субботу будет шесть раз объявлена минута тишины - в соответствии с моментами, когда самолеты с небольшим перерывом врезались в башни Всемирного торгового центра, когда здания рухнули, а также когда было совершено нападение на Пентагон и произошло крушение рейса 93.

Памятные мероприятия проходят в трудное время для Байдена, который столкнулся с резкой критикой из-за вывода войск США из Афганистана. Это решение положило конец американскому присутствию в стране, начавшемуся менее чем через месяц после терактов.

Байден обещал, что США покинут Афганистан до годовщины нападений, и утверждал, что движению "Талибан" (признано террористическим и запрещено в России) не удастся вернуть контроль над страной.